La Asamblea de Extremadura reprueba de forma simbólica a Vergeles por las listas de espera

La Asamblea de Extremadura, con los votos a favor de la oposición y en contra del PSOE, ha aprobado esta mañana una propuesta de impulso del Grupo Parlamentario Popular para instar a la Junta a suprimir el párrafo del II Plan Operativo Integral de Listas de Espera del SES en el que se dice que cuando alguien está en lista de espera es un un período para reflexionar si quiere operarse o no. La oposición ha votado a favor de esa propuesta que llevaba implícita la reprobación al consejero de Sanidad, José María Vergeles, por "la excusa, el desprecio a la verdad, la falta de humildad y la prepotencia", del titular de esta cartera sanitaria, según la portavoz del PP, Cristina Teniente. "Instamos a suprimir el párrafo de la vergüenza, porque "no se puede sostener que este párrafo siga un minuto más ni que el señor Vergeles siga siendo consejero de Sanidad, al que no solo reprobamos por sus errores o incompetencia, sino por su falta de sensibilidad con los extremeños", ha indicado.

La propuesta ha recibido el respaldo de Podemos, que ha insistido en que Vergeles "debe dimitir ya por dignidad y por respeto a la gente"; y por Ciudadanos, que considera que el consejero "se merece que le tiremos de la chaqueta y reflexiones".

El párrafo no se puede modificar

Sin embargo, Vergeles ha ratificado minutos después ante los medios de comunicación que no ha pensado dimitir, porque "creo que tengo cosas que seguir aportando a los ciudadanos". Además, ha considerado que la reprobación de hoy es "por el nerviosismo que tienen los grupos políticos por un período electoral que se va acercando cada vez más", y asegura que ese párrafo "no se puede eliminar porque viene en la literatura científica, porque eso es censura".

El consejero ha destacado también el último barómetro sanitario de 2017, que da la máxima puntuación al SES jamás obtenida desde que se puso en marcha (6,61) aunque por debajo de la media nacional (6,68), aunque ha pedido "perdón" a las personas que están en lista de espera, sobre todo al 30% de extremeños que consideran, según este barómetro, que las listas de espera están peor que hace un año. "Lo que verdaderamente me importa es el barómetro sanitario, y no lo que ha ocurrido hoy en la Cámara". "Siempre, cuando la gente se encuentra en alguna lista de espera, tiene la necesidad de que mejoren, y lo que nos están diciendo con ese resultado es que hay un 9 por ciento que creen que está mejor, la tercera comunidad con un indicador más elevado, pero es cierto que hay ciudadanos que nos dicen que hay que mejorar, y les pido disculpas por estar en alguna lista de espera", ha insistido.

Vergeles ha recalcado que "en ningún momento" se ha planteado dimitir. "Creo que me quedan cosas que aportar al proyecto, cosas interesante por hacer", concluye.