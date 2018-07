Un avería en el tren Badajoz-Madrid obliga a 40 pasajeros a apearse en Talavera de la Reina

40 personas desalojaron el tren Badajoz-Madrid en la noche de este lunes a su llegada a la estación de Talavera de la Reina (Toledo) porque el maquinista detectó una avería que impedía continuar el viaje, hecho por el que CCOO reclama con urgencia el desdoblamiento y la electrificación de la línea "para poder ofrecer un servicio mínimamente digno".

Los hechos ocurrieron hacia las 22.40 horas de ayer, cuando los pasajeros se vieron obligados a apearse en la estación de Talavera, así como los que esperaban coger el mismo tren en las sucesivas estaciones de la línea. Finalmente, Renfe dispuso un autobús para recogerles y concluir el trayecto.

Según Comisiones, "este nuevo suceso ya casi ni es noticia por la frecuencia con la que se registran incidentes de todo tipo en esta línea, abandonada a su suerte desde hace más de una década por el Gobierno, por Adif y por Renfe", ha criticado el secretario general de CCOO-Toledo, José Luis Arroyo.

"El estado de la línea es lamentable, es urgente desdoblarla y electrificarla para poder ofrecer un servicio mínimamente digno. El mantenimiento del trazado y de las estaciones es inexistente, hace no mucho se vino abajo una de ellas, con el factor dentro. Pero además el operador ferroviario destina a este trayecto las máquinas más viejas y obsoletas, que encima no reciben mantenimiento ninguno hasta que no se averían", ha añadido.

"El nuevo delegado del nuevo Gobierno vuelve a hablarnos del AVE. Así se pasaron años y años los anteriores responsables. No renunciamos a la alta velocidad, pero eso no es excusa para no acometer de una vez lo que es imperioso y urgente: incluir ya, en los próximos Presupuestos Generales del Estado, las inversiones necesarias para dignificar la actual línea", ha afirmado.