Badajoz-Puertollano, a la espera del informe de Fomento

Otra vez buenas palabras y un futuro prometedor, pero poco avance real. En su visita a Extremadura el pasado 2 de febrero, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró que en breve mantendría una reunión con su homólogo portugués de Planteamiento e Infraestructuras, Pedro Marques, de la que sacaría buen provecho de cara a las mejoras ferroviarias en ambos países. Esa cita se celebró ayer en Madrid y no fue más allá de un encuentro formal, al menos para la parte española. Mientras el país vecino acelera su red de mejoras (para mercancías y pasajeros), los planes en territorio extremeño siguen sin concretarse. Uno de los principales anuncios que se esperaba eran avances en la línea que va de Badajoz a Puertollano (Ciudad Real), la cual se convertirá en la continuación del corredor que viene desde Sines. Esta vía engancharía con el trayecto que sale de Algeciras y así podría conectar con Madrid. Pero según explicó De la Serna, aún se está redactando el informe de las mejoras oportunas para saber qué presupuesto será necesario reservar para este trazado.

No obstante, aunque insistió en el compromiso para «garantizar la fiabilidad de esta vía» dejó claro que en el proyecto no se contempla la electrificación, «debido a que la mayoría de operadores logísticos usan trenes diésel y en el ámbito de las mercancías la reducción de tiempos no es un factor limitante».

En la parte portuguesa, en la que sí habrá esa electrificación, ya se ha anunciado que las obras de este corredor comenzarán este año, concretamente se pondrán en marcha los trabajos entre Elvas y Évora (110 kilómetros), los cuales cuentan con financiación comunitaria. Además, ya está confirmado el tramo entre Sines y Grândola y el proyecto incluye, igualmente, renovar y electrificar el tramo entre Elvas y Badajoz. Las mejoras permitirán transportar hasta 1.600 toneladas a la vez.

De la Serna subrayó la relevancia de este corredor porque «supone entrar en contacto directo con Sines, lo que implica favorecer el tráfico de mercancías a través de esa puerta de entrada que es Badajoz». E hizo hincapié en la importancia de coordinar los proyectos a ambos lados de la Raya. Por ello, anunció que habrá encuentros periódicos cada tres meses entre los titulares de sendos países.

ANCHO IBÉRICO / En cuanto al transporte de pasajeros, durante la rueda de prensa los periodistas portugueses preguntaron por el TGV (el AVE) en la parte española para conectar Lisboa con Madrid, pero De la Serna volvió a repetir el compromiso que existe desde el ministerio de Fomento: acabar todos los tramos en obras en 2019 para que ese año ya haya tren rápido (el cual se esperaba para 2017, tal y como aseguró la exministra Ana Pastor en su visita a la comunidad) y que la electrificación llegue en 2020. Pero el objetivo no es la alta velocidad. «Hablamos de ancho ibérico, no de ancho europeo (doble vía)», dijo el ministro.

REACCIONES / Del encuentro entre ambos titulares el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, esperaba «un compromiso firme para que la comunicación ferroviaria entre Madrid y Lisboa pueda ser una realidad en el menor tiempo posible».

Vara también añadió que el hecho de que Portugal haya recuperado este proyecto es muy importante para la región: «La masa crítica de Extremadura es de poco más de un millón de habitantes y la de Portugal es necesaria para que una vez que haya una buena comunicación ferroviaria los tiempos y las frecuencias sean las debidas».

Por su parte, el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, también quiso expresarse con respecto a esta reunión. Destacó la importancia de la coordinación entre España y Portugal en materia ferroviaria y subrayó que ahora lo importante es que «ese tren moderno del siglo XXI que nos permitirá mover mercancías y aprovechar la proximidad de los puertos portugueses se vea cuanto antes».

A su juicio, se trata de abordar no solo el deseo de España, sino optimizar los recursos e intereses de ambos países, «que no siempre son los mismos».

Desde Extremadura se confía en que el tren de altas prestaciones (la terminología adecuada para nombrarlo) llegue por fin dentro de dos años y que el corredor de mercancías se abra cuanto antes para poder sacar beneficio de la Plataforma Logística de Badajoz, cuyas obras definitivas se espera que arranquen en breve.