Baleares critica su asignación de fondos europeos frente a la recibida por Extremadura

Esto es la imbecilidad humana. En vez de pedir más empieza por pedir que los otros tengan menos. Si con las condiciones naturales de las islas no son capaces de prescindir de los fondos europeos con una gestión medio decente del turismo es que , con miles de millones tampoco llegarían. Si Podemos ha llegado para joder a Extremadura como los partidos clásicos me da la impresión de que soportarlos No Podemos. ¿Qué coños hace Jaén que no le tapa la bocaza a su copartidario? Que se le vea el pelo que hasta ahora sólo se le ve el plumero