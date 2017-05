El cacereño José Pizarro descubre la cocina regional española al mundo

Hablar en el Reino Unido de cocina española es hablar de José Pizarro, un extremeño de Cáceres que ha convencido a los británicos de las excelencias de la gastronomía patria, empezando por sus buenos productos. Ahora quiere mostrar al mundo la variedad de las cocinas regionales del país, empezando por el País Vasco.

Con cuatro restaurantes en Londres y varios libros publicados en inglés y otros idiomas, Pizarro presenta ahora en España "Euskadi" (5 Tintas), un paseo por las mejores recetas de la región, los lugares para degustarlas y sus "magníficos ingredientes", resalta en una entrevista con Efe.

Es la traducción de "Basque", un libro que triunfa en el mundo anglosajón y países como Holanda, Alemania y Francia y que le hace "muchísima ilusión" traer a su país. Forma parte de una serie con la que se ha propuesto "divulgar la cocina regional española por el mundo", y que tendrá sus próximas entregas sobre Cataluña (octubre), su "querida Extremadura", y Baleares y Canarias.

Ha comenzado por el País Vasco porque es uno de los potencias gastronómicas españolas, "uno de los destinos culinarios más conocidos en el extranjero" y un lugar en el que disfruta en compañía de colegas como Juan Mari Arzak, quien prologa el libro.

"La idea es mostrar no sólo recetas fáciles que recogen la tradición, como una buena purrusalda, sino poner también mis experiencias para enseñar Donosti y alrededores, con bares, restaurantes o un quesero que hace quesos estupendos, porque recetarios ya hay muchos y muy buenos", explica.

Pizarro (Cáceres, 1971, se crió en Talaván) acaba de abrir su cuarto restaurante en Londres, Little José, con el que incursiona en la comida callejera con sello español en un complejo hostelero de Canary Wharf en el que tiene como socios a conocidos cocineros ingleses como Jamie Oliver y Nigella Lawson y donde no faltan el bocadillo de cerdo ibérico o una pluma ibérica con pimientos del piquillo.

Porque cuando comenzó a construir su imperio hostelero en Londres en 2011 lo basó en la divulgación del producto español. "Sólo se conocían los aceites de oliva de Italia y Grecia, las anchoas italianas o el jamón de Parma. Y en España tenemos productos de altísima calidad que son la base de nuestra cocina. Hoy compran pimentón de La Vera en vez de páprika y jamón ibérico" y en sus restaurantes se consumen más de 4.000 kilos de cerdo ibérico.

Con su primer local, José Tapas Bar, introdujo a los londinenses en el arte del tapeo, el formato culinario español más conocido en el mundo. Hoy considera que el comensal fuera de España ya está preparado para descubrir la alta cocina española.

"Cuando llegué a Londres comencé haciendo cocina de autor en locales como Gaudí, pero me di cuenta de que la gente no conocía el producto y no podría apreciarla. Hoy, después de mucho trabajo, la alta cocina tiene las puertas abiertas", como ha demostrado su colega y amigo Eneko Atxa en Eneko at One Aldwych.

No obstante, advierte de que el británico "no es un mercado tan fácil como la gente piensa", a lo que se suma la "incertidumbre" por el "brexit".

"Lo vemos con un poco de miedo y respeto porque no sabemos lo que va a pasar. Los precios han subido, la libra ha bajado muchísimo, la cosa no es fácil, pero Reino Unido necesita Europa y viceversa, tenemos que estar juntos de una forma u de otra", dice.

Como guía gastronómico, los consejos de Pizarro no tienen precio. "Si tuviera que recomendar a un extranjero que viniera a España le recomendaría que comenzara por el Norte: el País Vasco con los pintxos de Ganbara (San Sebastián) y los Arzak, las anchoas de Santander, la Asturias de Nacho Manzano y su Casa Marcial y unos buenos percebes y un buen godello en Galicia. Todo ello parando y disfrutando de todas las bellezas que tiene el Norte".

Sería sólo una primera etapa de un viaje en el que invitaría al foráneo a descubrir que "en España somos 17 países en uno y hay una enorme variedad regional" que él presentará al mundo a través de sus libros.

El chef cacereño acaba de ser galardonado en el apartado de Gastronomía enlos II Premios de Turismo de El Periódico Extremadura entregados el pasado 3 de mayo en Cáceres.