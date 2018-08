En Cáceres: a juicio por «insultar» a los concejales

Él defiende que solamente les preguntó : «¿Cómo duermen sabiendo que las normativas y leyes que aprueban dejan a familias enteras en la calle, en el umbral de la pobreza o en la pobreza misma?». Y que no se arrepiente. En diciembre de 2015 fue sancionado por protestar en un pleno del Ayuntamiento de Cáceres en el que no se aprobó una moción del PSOE y CáceresTú que solicitaba que se convocaran todos los contratos del Plan de Empleo Social (la crítica era que se iba a renunciar a un centenar de puestos de trabajo). Pedro Cordero, activista estudiantil, y su compañera Alicia Gómez fueron multados por perturbar la seguridad ciudadana e insultar a la alcaldesa y los concejales en una tensa sesión plenaria. Ambos se debían enfrentar a una sanción de 601 euros (según recoge la ley mordaza cometieron una infracción grave), pero en los dos casos se presentó un recurso que aún no ha sido resuelto.

El proceso está suspendido hasta que, en principio, el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la actual Ley de Seguridad Ciudadana, ya que la duda que se plantea es que algunos artículos de esta normativa pueden ir en contra de derechos fundamentales, principalmente en contra de la libertad de expresión.