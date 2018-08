Califican de «vergonzoso» el avituallamiento de los bomberos

El Sindicato de Empleados Públicos de Extremadura (Sgtex) ha interpuesto una queja formal ante el servicio de prevención y extinción de incendios de la Junta de Extremadura por la «vergüenza» e «indignidad» del avituallamiento que se proporciona a los retenes que luchan contra los fuegos forestales.

A través de los miembros de distintos retenes, el sindicato ha tenido conocimiento de que en muchas ocasiones la manutención que se facilita a los miembros de los equipos de extinción llega a deshora, afirma Sgtex.

Además, destacado que en ocasiones estos retrasos van más a allá de las 17:00 horas y la comida consiste en bocadillos de embutidos de escasa calidad con pan correoso y una bebida, raramente fría.

Sgtex recuerda que no es la primera vez que pone de manifiesto por escrito estas circunstancias, que incumplen reiteradamente el Protocolo de Avituallamiento del Personal del Plan Iinfoex, ya que se repite año tras año en la época de incendios. E indica que el servicio parece no poder, no querer o no saber cómo solucionarlo.

Por esto, Sgtex señala que seguirá denunciando estas situaciones y reivindicando una manutención digna para estos trabajadores que necesitan estar en plenas facultades físicas durante toda su jornada laboral.