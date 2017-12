Campaña para que los exámenes no sean eliminatorios

Un grupo de sindicatos docentes de todo el país, incluido el extremeño PIDE, han iniciado una campaña de recogida de firmas a través de Change.org para reclamar al Ministerio de Educación que los exámenes de las próximas convocatorias de oposiciones no sean eliminatorios. Actualmente si los opositores no superan la primera prueba no pueden realizar la segunda. Por ello, urgen cambiar este aspecto que, a su juicio, permitiría valorar también la capacidad pedagógica (segunda prueba), y no solo la capacidad técnica y memorística (primera prueba). Ya han recogido casi 7.000 firmas.