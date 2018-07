CCOO acusa a Cristian Lay de amenazar con despidos

El sindicato CCOO ha asegurado que la dirección de Industrias Cristian Lay está haciendo "imposible" que se llegue a un acuerdo en la negociación del convenio colectivo y que está "amenazando a la plantilla con despidos si no acepta rebajar sus condiciones laborales y salariales".

La Federación de Servicios de CCOO, sindicato mayoritario en el Comité de Empresa, no descarta movilizaciones de protesta si la dirección de la compañía continúa en su "actitud de bloqueo en la negociación y de intimidación" hacia la representación laboral y los trabajadores.

Así, considera "inconcebible" que los dirigentes de Industrias Cristian Lay, una de las empresas de "mayor relevancia y facturación" de la región, se comporten con una "actitud de imposición y cicatería impropia de una firma que dice presumir de modernidad y dinamismo".

Según CCOO, la dirección pretende "un retroceso en los ya mermados derechos laborales de la plantilla". Así, plantea "congelar el complemento de antigüedad, rebajar la mejora en el complemento de las distintas contingencias en materia de incapacidad por enfermedad o reducir los días de licencia retribuida por hospitalización o nacimiento" de hijos.

Asimismo, destacan que de esta forma el fundador de este Grupo de Empresas, Ricardo Leal, que ostenta actualmente la presidencia de Corporación Empresarial de Extremadura (CEx), se desmarca del IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que establece subidas salariales mínimas en los convenios de un 2%, más un 1% en función de la productividad, proponiendo una subida salarial inferior al IPC previsto para este año.

"Resulta incompresible, que este empresario, al que se le conoce como uno de los 200 empresarios más ricos de España, con un patrimonio neto de 260 millones de euros, trate así a quienes más han contribuido a levantar su imperio empresarial: sus trabajadores y trabajadoras", añade el sindicato.

En esta línea, el sindicato señala que Leal "no solo no acepta un convenio que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de la plantilla, sino que amenaza con despidos en caso de que ésta no se someta y acepte sus pretensiones".

En cualquier caso, hay que subrayar que, pese a que este grupo empresarial cerró el pasado ejercicio económico de manera "saneada y sin pérdidas", se han contabilizado, solo en Industrias Cristian Lay, "unos 50 despidos desde el 2016", y destaca que "en la mayoría se reconoció su improcedencia, al no haber causa económica que los justificara".

Por todo esto, para CCOO, las "claras" pretensiones de la dirección son "intentar hacer más rentable el negocio a costa de precarizar las condiciones laborales de las plantilla, cambiando contratos estables de personal cualificado, por otros más rentables, sin antigüedad, y de mano de obra barata e insuficientemente formada, junto con una rebaja general de los derechos adquiridos en el convenio colectivo de esta empresa".