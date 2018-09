Centenares de extremeños exigen un «tren digno» al Gobierno central

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Hombre un gesto de dignidad de la Milana Bonita exigiendo a la SUPERIORIDAD MORAL lo mismo que le exige a los rancios de to la vida de Dios. No obstante, no lo entiendo, después de cuasi cuarenta años de socialismo en Extremadura los extremeños tengamos un tren de terceras o cuartas y las capitales autonómicas unidad por la nacional del hombre del seiscientos. Además ahora que en la juntaex manda Vara y en la villa y corte el Sánchez, con decir "una palabra tuya bastará para sanarnos" al día siguiente Extremdura tendrá una columna vertebral de acero y velocidad que le permita a los adinerados señores de las capitales españolas venir de montería a Extremadura.