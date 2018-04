Choque PSOE-Podemos por la ley de parques de ocio de Extremadura al incluir casinos

Lo vi claro desde el principio, Vara solomente queria llegar a un acuerdo con Podemos, por callar las voces internas de su partido que le tachan de mirar mas a la derecha que a la izquierda, donde entienden esta el hueco y los votos que deben recobrar. El Presidente sabia que esto le iba a generar muchos dolores de cabeza y este del titular es solo el principio. Todos sabemos que Podemos quiere una sociedad anclada en el siglo pasado, o anteriores, que no tenga criterio, que no mire al futuro, que no tenga independencia economica, que viva del estado, etc.... Alea jacta est....