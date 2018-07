Cien docentes tendrán que cambiar de centro el próximo curso por falta de niños

Si no hay niños, sobran profesores. Ese es el motivo por el que más de un centenar funcionarios de carrera de los cuerpos docentes no universitarios, esto es, maestros y docentes de Secundaria y distintas especialidades tendrán que salir durante el próximo curso del centro en el que están adscritos. Una resolución de la Dirección General de Personal Docente ha publicado la relación de todos los afectados por lo que se denomina «insuficiencia total de horario» durante el próximo periodo lectivo, y les convoca para que en el plazo de tres días (hasta el viernes 13 de julio) soliciten un nuevo destino provisional en el que desarrollar su actividad a partir del mes de septiembre, si no cambia la situación particular de cada centro y profesor incluido.

En total hay 105 afectados para el próximo curso y de ellos 36 pertenecen al cuerpo de maestros y los 69 restantes son profesores de Secundaria y del resto de cuerpos docentes. La medida tiene carácter provisional porque se trata de centros en los que se estima que aunque la carga sea menor ahora porque se haya producido un descenso de la demanda, puede volver a incrementarse, con lo que sería necesario contar de nuevo con más profesores y de esta forma podrían contar de nuevo con los funcionarios que ahora están obligados a salir.

Además de los profesores afectados por esta medida, ya se suprimieron 77 plazas de maestro para el próximo curso por falta de alumnos.