Con el circo a otra parte

Unas 380 localidades españolas, cuatro de ellas de la región, han decidido que el «Pasen y vean» no sea la antesala de ningún número que incluya animales. Todas ellas han vetado en sus términos municipales los circos que incluyan este tipo de espectáculos o atracciones feriales como los carruseles de ponis. En el caso extremeño han dado este paso Mérida, Guareña, Villanueva de la Vera y Castuera. Villanueva de la Serena será, previsiblemente, la próxima en hacerlo de aquí a unas semanas. Cataluña se ha convertido en la comunidad autónoma más proactiva en estas prohibiciones. 117 municipios, de acuerdo a los datos de la web de InfoCircos, las han decretado y, en el 2015, se dio luz verde a una ley autonómica que los excluye de todo su territorio. Ahora, la reciente aprobación en el pleno del Ayuntamiento de Madrid de una propuesta en esta misma línea ha vuelto a poner el foco de atención sobre los elefantes, leones o tigres que se exhiben bajo las carpas.

«De momento Madrid no ha aprobado nada, solo una intención, pero tienen que rehacer la ordenanza. Por ahora los siguen autorizando», precisa Nacho Pedrera, gerente del Circo Quirós y portavoz de la Asociación Circos Reunidos. Atiende a este diario desde el móvil, apenas unos minutos antes de la protesta que el pasado martes colapsó un carril del paseo de la Castellana con medio centenar de tráileres. El objetivo de la manifestación era pedir al Ministerio de Cultura que apoye estos espectáculos y que los blinde con una ley nacional, de forma similar a como se hizo con los toros.

«Nosotros cumplimos con toda la normativa de bienestar animal europea. Tenemos veterinario las 24 horas del día, todos nuestros animales tienen recintos donde pueden correr y jugar, no están encadenados o enjaulados, ni se les amputan las extremidades o se les quitan los dientes, como aseguran los animalistas», argumenta. Se trata de ejemplares que, incide, han nacido en cautividad, «no han sido sacados de su hábitat, no te los puedes llevar a la selva ahora». Además, remarca, todos ellos pasan por «revisiones semanales del Seprona, como exige la ley». Y en ellas se comprueba «que los animales están en perfectas condiciones».

A su juicio, son «los gobiernos del cambio» llegados tras las municipales del 2015 los que en gran medida han impulsado las prohibiciones de estos circos. «Parece que a las mayoría de ellos no les gustan». En cualquier caso, subraya, «hemos ganado sentencias en Córdoba, Jaén, Manzanares o Zamora, en las que un juez ha obligado a los ayuntamientos a volver a autorizarlos».

En España hay unos treinta circos. De ellos, veinte incluyen animales en sus números y dan empleo a unas 2.500 personas, apunta Pedrera. Él es también el encargado de presentar el espectáculo a pie de pista en el Quirós. Avisa que, si del circo se quitan los animales, «se iría mucha gente al paro, todo lo que son adiestradores, cuidadores, veterinarios, chóferes especiales de traslados…. Además, la gente quiere ver animales. Muchos circos sin ellos están quebrando en España».

«Las razones para prohibir los circos son muchas» resume Virginia Iniesta, vicepresidenta de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal (Avatma), una entidad que ha impulsado y asesorado a varios de los ayuntamientos extremeños en los que han salido adelante estas iniciativas. Y lo ha intentado en otros. «Hemos tocado muchas puertas, lo que pasa es que no ha salido adelante», cuenta. Planteamientos similares se han llevado a los consistorios de Cáceres –en dos ocasiones—, Badajoz o Plasencia, donde propusieron que quedara dentro de la nueva ordenanza de protección animal que se aprobó el pasado año.

«Un circo con animales salvajes nunca jamás puede satisfacer sus necesidades de comportamiento y, muchas veces, tampoco las físicas», sostiene esta veterinaria. Hay animales, arguye, que, cuando están en libertad, a lo largo del día «recorren muchos kilómetros andando, corriendo, depredando… Eso en un circo no se les permite. Tampoco trepar a los árboles o, en el caso de los tigres, que son animales que nadan, tener acceso al agua». Respecto a los elefantes, que acostumbran a recorrer largas distancias, «si los encadenas o los metes en una jaula haces que al final desarrollen problemas de comportamiento. El animal estará mal y tendrá un estrés crónico».

Iniesta alude a otros dos factores. Por un lado, los entrenamientos a los que se somete a los animales, «sobre todo en el caso algunos como los elefantes, a base de estímulos negativos como descargas eléctricas o golpes. Es un entrenamiento muy agresivo». Por otro, «los continuos transportes, que también los alteran». Como colofón a sus argumentos, esgrime que estos espectáculos «no son educativos para los niños, que son el público al que se supone que van dirigidos», ya que ven a los animales en un ambiente «completamente antinatural, haciendo cosas que no son propias de su especie y encerrados. Se les transmite la idea de que está bien que los animales sean explotados y obligados a hacer estos números para que ellos se diviertan. No un mensaje de respeto hacia ellos. Hay que verlos en su hábitat, teniendo una vida libre, no encerrados en una jaula». Muchos números circenses, apostilla, «pueden hacerse solo con personas. De hecho, el mejor circo del mundo, El Circo del Sol, no tiene un solo animal».

Villanueva de la Vera, los primeros en aprobarla

La localidad cacereña de Villanueva de la Vera fue la primera en la región que se declaró libre de circos con animales. Lo hizo a inicios del 2013, tras una moción presentada por Iniciativa Ciudadana de esta localidad y que recibió el apoyo del resto de partidos. El veto aprobado incluye también las atracciones de feria con animales, como los carruseles de ponis, según explica su concejal de Cultura, Hipólito Santiso. Desde que él ocupa el cargo, tras las municipales del 2015, explica que no ha tenido que rechazar ninguna solicitud. «Yo creo que ellos ya tienen información de dónde pueden y dónde no y ya no lo intentan», apunta. Curiosamente, esta localidad ha tenido sus más y sus menos con colectivos animalistas a causa de la participación de un burro en su festividad más conocida, el Peropalo, declarada de Interés Turístico Regional. Santiso incide en que son cosas muy distintas. Por un lado, porque la fiesta es una tradición «antiquísima». Por otro, porque «la burrita», que responde al nombre de Celipa, «vive feliz en una finquita para ella sola y trabaja una hora al año». Y durante la celebración, asevera, «los burreros van a su alrededor cuidándola para que nadie la maltrate». «No ha pasado nada con el animal al menos en los cuarenta años que yo conozco la fiesta», concluye.

En Mérida estaba incluido en el programa electoral del PSOE

Mérida es la población extremeña de mayor tamaño que ha decidido prescindir de atracciones circenses con animales. Lo hizo tras llegar al gobierno la actual corporación municipal. «Era algo que se llevaba en el programa electoral del PSOE, para el que se consultó con colectivos y asociaciones, y una de las peticiones que nos vino era esta», aclara Marco Antonio Guijarro, concejal de Sanidad emeritense. La medida se incluyó en la nueva ordenanza de protección animal que se aprobó en abril del pasado año sin la oposición de ningún grupo –el PP se abstuvo—. Previamente, se le había dado el visto bueno en la junta de gobierno local «para poderla aplicar de inmediato». En la ordenanza, señala Guijarro, no se hizo alusión a la celebración de espectáculos taurinos porque la normativa autonómica impide que puedan prohibirse a nivel municipal, aunque no se les da financiación. Hasta la prohibición de los circos con animales, en Mérida había «una o dos solicitudes al año, una en ferias en septiembre y otra en navidades» indica. Después del veto, se ha denegado el permiso en cuatro ocasiones. La más «conflictiva» fue con un «espectáculo de feria con ponis», porque la prohibición, aunque ya tenía el ok de la junta de gobierno, aún no estaba incluida en la ordenanza. Esa vez hubo reclamación por parte de una asociación nacional de feriantes. Y la más «curiosa» ha sido la última, «una especie de terrario grande, con reptiles, que también se denegó».

Guareña, un premio por su respeto a los animales

Guareña recibió el año pasado el premio nacional La cultura no es tortura por el rechazo al maltrato animal mostrado por este municipio, en el que también han dejado de celebrarse festejos con vaquillas. «Vimos que destinar 20.000 euros a vaquillas para las ferias no era una buena inversión», apunta su alcalde, Abel González, así que «decidimos dedicarlo a becas para libros de texto». En el caso de los circos, explica, «la gente se quejaba amargamente de cómo estaban cuidados los ponis y de cómo venían también los animales de los circos. A través de una asociación municipal, nos hicieron llegar la propuesta de Pacma y Avatma y decidimos sacarla adelante», agrega este alcalde, que resalta también que el año pasado la localidad fue invitada a unas jornadas en el parlamento portugués sobre dinero público y tauromaquia, en las que se les puso «como ejemplo» de actuación. Lo que sí es autorizado, puntualiza, es «la doma de caballos. Eso sí lo permitimos. Los animales aquí sí se ve que están bien cuidados».

Castuera, ordenanza después de una mala experiencia

A Castuera suelen venir circos, pero no con animales. De hecho, hacía años que no acampaba ninguno. Sin embargo, «en febrero o marzo» del pasado llegó uno y «la impresión» que causó entre los vecinos no fue buena. «Venía con muchos animales» que no parecían estar demasiado «cuidados», señala Francisco Martos, alcalde de esta localidad. En general, a «la gente no le pareció un espectáculo bonito de ver», lo que impulsó una moción que salió adelante muy poco después, en mayo. La presentó Ganemos Castuera y contó con el apoyo del equipo de gobierno del PSOE, que tiene mayoría absoluta. «Nosotros lo que hicimos fue matizarla, porque la moción era amplia, incluía cualquier exhibición de animales en cautividad en espacios públicos», indica Martos. Ratificar una propuesta «maximalista», razona, «nos hubiera llevado a caer en verdaderas contradicciones». En este sentido, recuerda que en la localidad se celebra una exposición nacional canina cada año y que también el silvestrismo despierta «mucho interés», igual que los espectáculos taurinos. Por este motivo, la prohibición se acotó «a los espacios con animales salvajes en cautividad y las atracciones de feria que utilicen como reclamo animales», que era donde «más sensibilidad demostró la población de Castuera». Desde entonces no han vuelto a tener peticiones de circos, sí de «espectáculos infantiles con ponis», que no se han autorizado.

Villanueva de la Serena, los próximos en sumarse

Villanueva de la Serena será previsiblemente la próxima localidad extremeña en declararse libre de circos con animales. La iniciativa surgió tras una reunión con el colectivo Anima, en la que planteó «un proyecto ambicioso» con diferentes medidas encaminadas a mejorar el trato a los animales, explica Luis Solís, primer teniente de alcalde de la localidad. Si bien la corporación municipal (PSOE) cuenta con mayoría absoluta, la idea es consultar la medida con el resto de grupos la próxima semana en una junta de portavoces. «Nos gustaría que se hiciera con unanimidad. Creemos que todos están en la misma sintonía», recalca Solís. Lo más probable es que la aprobación llegue el mes que viene y en ella también se incluirán las atracciones feriales con animales. «Nosotros no hemos tenido ningún problema con circos. De hecho, el Circo Mundial lleva viniendo unos cuantos años a Villanueva, pero cuando hablamos con la asociación, entendimos que los espectáculos que hacen conllevan un trabajo muy duro y una forma de vida complicada para los animales», justifica.