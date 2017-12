Ciudadanos presenta 145 enmiendas parciales a los presupuestos extremeños

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado 145 enmiendas parciales al proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2018, que están centradas "fundamentalmente" en políticas sociales y ayudas para el campo, y que suponen un movimiento de cerca de 40 millones de euros.

Así lo ha destacado la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, María Victoria Domínguez, en rueda de prensa este viernes en Mérida, en la que ha defendido que la "mayor" parte de las enmiendas registradas por su grupo van dirigidas a medidas "ya previstas por la Junta de Extremadura", pero que, bajo su opinión, "deben ser mejoradas en cuantía" y que "son perfectamente asumibles".

En este sentido, Domínguez ha destacado que, a pesar de que "no es el presupuesto que necesitan los extremeños en este momento", ha apuntado que "no tiene recortes especiales" como en anteriores ejercicios, tras lo que ha sostenido que "en principio" si no se incluyen estas enmiendas en las cuentas regionales su grupo "se abstendría en la votación", que será el próximo 16 de enero.

Entre las enmiendas parciales que ha presentado Ciudadanos, Domínguez ha destacado dos "novedades" como son el "cheque formación" y el "cheque innovación", iniciativas "importantes" presentadas a nivel nacional y que la agrupación regional ha presentado con el objetivo de que "sean una realidad" también en Extremadura.

Por otra parte, otra de las enmiendas, ha continuado la portavoz, va encaminada al pago de la carrera profesional con la finalidad de que "exista un compromiso legal" en este sentido en los presupuestos de la región y por parte de la Junta de Extremadura, mientras que otra de las enmiendas apuesta por una "mayor dotación" para el bilingüismo en los centros educativos de la región para que "sea una realidad", ya que "la dotación presupuestaria que se establece es muy baja".

En relación al presupuesto de la Consejería de Sanidad, el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado una enmienda para la universalización de los tratamientos de la hepatitis C, así como otra para que se aumenten las ayudas a la dependencia y la discapacidad.

Por otra parte, María Victoria Domínguez ha explicado que su grupo también ha presentado "una batería importantísima de enmiendas" para aumentar las ayudas a las cooperativas agroalimentarias de la región y "apoyar la externalización del sector agroalimentario", que en el PIB de Extremadura son "una punta de lanza importante de la economía".

En esta misma línea, la portavoz de Ciudadanos ha registrado una enmienda de "más de dos millones de euros" para que se aumente la partida destinada en los presupuestos regionales para las ayudas para la contratación de los seguros agrarios por parte de los ganaderos y agricultores, tras lo que ha considerado "fundamental" también apostar por "más ayudas" para los regadíos de montaña del norte de la provincia de Cáceres.

Finalmente, el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado otras enmiendas destinadas a la generación de empleo, en especial en favor del empleo joven, a la contratación de personas con discapacidad y de las mujeres "mayores de 30 años", así como a ayudas para autónomos y pymes, que, bajo su opinión, conforman "fundamentalmente" el tejido empresarial de la región.