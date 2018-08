Una clínica con buena pata

Un grupo de 31 trabajadores de una clínica de diálisis de Mérida y clientes habituales de la administración de Valdelacalzada, que ha otorgado el premio, situada en la calle Constitución 23, se repartirán los 537.124 euros correspondientes al premio de primera categoría (seis aciertos) en el sorteo de la Bonoloto celebrado el miércoles.Según explicó a Efe el propietario de la administración, Francisco Javier Moreno, estas personas son clientes habituales y llevan jugando desde hace mucho tiempo «pero en esta ocasión han tenido suerte». Él esta muy contento por el hecho de ver cómo ha reaccionado la gente y haberles hecho felices, además de que para la administración supone un auténtico «subidón» y «el teléfono no ha parado de sonar».

Los afortunados, por su parte, le han dado las gracias por haberle repartido tanta suerte. Anabel, una de las agraciadas, mostró ayer su alegría e indicó que todavía no sabe en qué va a invertir su parte del dinero, ya que cada uno de los trabajadores presentan distintas necesidades.

NO ES LA PRIMERA VEZ // Esta no es el primer premio importante que ha dado dicha administración, que ya repartió suerte cuando la regentaba su padre, y espera que no sea la última vez que vuelva a sonreírle la suerte de esta manera.

Además, del primer premio en este sorteo, también ha sido agraciado, con el de segunda categoría, un boleto sellado en Lora del Río (Sevilla), con 157.291 euros.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles ha estado formada por los números 9, 2, 10, 38, 40, 33. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 4.

Los afortunados trabajadores emeritenses de esta clínica con ‘buena pata’ ya piensan en qué destinar su dinero (más de 17.000 euros para cada uno).