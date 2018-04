Coeba pide fondos para la autovía Cáceres-Badajoz

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Vamos a ver si ponemos los pies en el suelo. Convertir en autovia esta carretera, todo incluido costaria alrededor de 300 millones de euros. ¿Sabe Vd. el trafico que soporta en ambos sentidos?. Desde luego no el suficiente para justificar tan enorme gasto. Pero es que además, hay trayecto por autovia alternativo (Caceres-Merida-Badajoz). Creo que lo mas sensato es mejorar la carretera actual, cosa que no costaria mas allá de 20 ó 25 millones de euros. ¡Ah!, Ni soy socialista ni jamas he votado a esa opcion.