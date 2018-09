La concertada en Extremadura pide igualdad para sus alumnos y docentes

Los caciques de los Centros Docentes y su cohorte sale a pasear. Si por mi fuera desaparecería todos los Centros Concertados, la enseñanza a igual que la Sanidad debe ser pública. Y aquellos que quieran lo privado que lo paguen pero no con dinero del contribuyente. Estos señores/señoras, monjes/monjas,... quieren la enseñanza privada pero marcando sus criterios. Son ellos lo que hacen la selección del profesorado, eso sí lo publica en la página de Educación para decir que es un sistema abierto, si abierto a sus intereses. Y luego no voy a entrar en las molestias que producen en los alrededores de los centros, yo cuando me vine a vivir a Cáceres, alquilé una vivienda de nueva construcción enfrente del Colegio el Sagrado, ya que estaba cerca de mi puesto de trabajo iba andando, tenía un Centro de Salud cerca, un hospital, todo tipo de seervicio. Lo que no sabía era el calvario por el que iba a pasar: ruidos desde el comienzo de la mañana, coches obstruyendo sacar el mío y así hasta la 9 o las 10. Gracias a Dios, me fui a otro piso de propiedad y he ganado en tranquilidad. Mis nietos van a centros públicos y sus pediatras son de la sanidad publica. NO A LA ENSEÑANZA CONCERTADA, SI A LA PUBLICA.