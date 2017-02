Concluye sin éxito la búsqueda de la extremeña Manuela Chavero en Tentudía

Con la caída del sol de este martes, sobre las 18.30 horas, el Grupo en Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, (GEAS), dio por concluido el importante operativo de búsqueda que ha venido desarrollando durante dos días en las aguas del pantano de Tentudía, con el objetivo de buscar algún indicio sobre Manuela Chavero.

Tras 22 horas de inmersión, --en la que se ha utilizado como principal novedad la tecnología que ofrece un robot submarino proveniente del grupo de especialistas de este cuerpo en Sevilla--, con el que se han visualizado minuciosamente las zonas más profundas del pantano, la Guardia Civil decidió suspender la búsqueda de Manuela Chavero, extendiendo al máximo el periodo de rastreo hasta las últimas luces del día. Juan Moreno, responsable del grupo GEAS para Extremadura explicaba que “una vez finalizado el rastreo en la zona prevista, con la intención de ampliar el radio de búsqueda, el operativo se extendió al margen derecho de la presa”. Aunque el resultado de la búsqueda haya resultado infructuoso, al menos, manifiesta Juan Moreno “nuestro trabajo ha servido para que la familia tenga la tranquilidad de que se está haciendo todo lo que se puede”. El responsable del Grupo de Actividades Subacuáticas de Extremadura confirmó que “aunque no se pueda decir rotundamente que Manuela Chavero no esté bajo las aguas del pantano”, el porcentaje de que de que su cuerpo no esté bajo las aguas del embalse de Tentudía” ronda el 99%”.

Emilia Chavero, hermana de la desaparecida, que por segundo día consecutivo permaneció en la orilla del pantano para seguir personalmente el desarrollo del operativo, reiteró el “agradecimiento” a la Guardia Civil por su trabajo; gratitud que selló con sendos abrazos con los responsables de los grupos GEAS de Extremadura y Sevilla, José Ángel Criado y Juan Moreno, respectivamente.