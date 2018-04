El Consejo de Estado da vía libre a la ley extremeña para crear grandes instalaciones de ocio

Sobre esta ley de grandes espacios para el ocio opino que no debe servir para que se instalen casinos ni fomenten el juego y la prostitución. Eso no lo queremos. Eurovegas ni casinos indios Nooo. Eso si si se realizan parques temáticos, Disney, Warner, Port Aventura, acuáticos, y no dañan el medio ambiente pues entonces si apoyamos, pero que no contaminen ni dañen, o si no No. Para cuando una ley de promoción de grandes parques industriales, tecnologicos y de I D I. Para fomentar la creación de Starts ups de tecnología espacial, hyperloop, fábricas de automóviles, etc? Eso si cambiaría y revolucionaría Extremadura. Hay una petición apoyada por casi 4.000 personas y es que se pide una gran fabrica de automóviles o tecnología Tesla en Extremadura. Tenemos que luchar por cosas asi y no por casinos indios y Eurovegas. Apoyanos y firma aquí. https://www.change.org/p/elon-musk-queremos-que-la-fábrica-tesla-de-españa-se-instale-en-extremadura-en-plasencia