La crisis que no cesa

Las celebraciones navideñas, ya sean de empresa o familiares, vienen a dar un empujón, a un sector, el hostelero, que no acaba de remontar la crisis. No obstante, este empujón no tiene la misma fuerza en el campo que en las ciudades, ni en el norte que en el sur extremeño.

La bajada de precios para ajustarse a los nuevos salarios y la proliferación de las taperías no ayudan a la recuperación de un sector que no acaba de levantar cabeza. «Más allá de las grandes ciudades y, sobre todo, fuera de los núcleos netamente turísticos, la recuperación no ha llegado», señala Pérez-Sala, gerenet de la asociación profesional Acocyrex. En su opinión, «las cenas de empresa vienen a solucionar el ejercicio, como también ha ayudado el buen clima hasta finales de noviembre o el calendario, que este año ha traído un buen número de puentes». Pero, ni el clima, ni la agenda y tampoco la Navidad logran devolver a este sector su antiguo esplendor.

La crisis ha provocado que «los empresarios hosteleros asuman que es necesario realizar inversiones para mejorar los negocios, cosa a la que no estaban acostumbrados», declara Martínez. Como el gerente de Cetex, Pérez-Sala considera necesario «la profesionalización, sobre todo, del personal de sala, que asumen su trabajo sin ninguna preparación; no se puede tardar 30 minutos en servir una tosta». En su opinión, es necesario realizar profundas mejoras, sobre todo «en el sur de Badajoz».

Lo que está claro para todos los agentes es que diciembre va a salvar un año que continúa siendo difícil para la hostelería extremeña. «En Badajoz tenemos que trabajar el doble que en Cáceres para lograr los mismos objetivos», señala la gerente de Acocyrex.