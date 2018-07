critican el acceso a las ayudas para los viñedos

La organización profesional agraria la Unión Extremadura criticó ayer que los viticultores mayores de 40 años, que representan el 80% de los solicitantes, no podrán reestructurar sus viñedos al no poder acceder a las ayudas. Según informó La Unión en una nota de prensa, el 80% de los solicitantes no podrán acceder a las ayudas por no haber alcanzado la puntuación necesaria según establecía la citada orden.