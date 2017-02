Decenas de personas se manifiestan en Lisboa para pedir el cierre de Almaraz

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Tiene gracia, había mas españoles que portugueses, y se van a manifestar a Lisboa. ¿Por qué no se manifiestan contra las centrales nucleares de Francia, o Alemania?, solo es un ejemplo. Son retrógrados, Es la electricidad mas barata y se ha visto que con haciendo las cosas bien no tienen peligro ninguno. Pero claro la izquierda, comunistas y socialistas no tienen otra tarea que esa.