Denuncian un caos en los centros tras la caída de Rayuela

Menuda aplicaciones tiene la Junta de Extremadura, Rayuela, en educación, mal gestionada, poco o nada intuitiva, muchos profesores, creo que no la saben o no la quieren utilizar para relacinarse con los padres, etc etc. Qué decir de "Cañada" la aplicación que utilizan miles de ganaderos extremeños para gestionar sus explotacines, más de lo mismo. La que gestiona la petición de hora para pasar la I.T.V. si cabe peor que las anteriores. La de solicitud de permisos de quema de deshechos forestales, uff. Éstas que me acuerde, que no habrá por ahí, Dios mío Por favor, pónganse las pilas estamos en la Era de la Información.