Denuncian la carencia de campamentos inclusivos

El movimiento asociativo Plena inclusión Extremadura reclamó ayer a las administraciones locales recursos de conciliación para las familias de personas con discapacidad intelectual, ya que se ha comprobado que la inmensa mayoría de los campamentos de verano no son inclusivos. Así, denunció que la mayoría no están adaptados para personas con discapacidad intelectual, no son accesibles cognitivamente, ni cuentan con los apoyos necesarios para realizar estas actividades desde una perspectiva inclusiva de respeto de los derechos de las personas. Además, señaló que las familias de personas con discapacidad intelectual, especialmente las que tienen niños con largas vacaciones escolares, se encuentran en esta época con un verdadero problema familiar ante la imposibilidad de conciliar su vida laboral con las vacaciones de sus hijos.

El presidente de este colectivo, Pedro Calderón, indicó que este verano han recibido quejas de familiares de niños y jóvenes con discapacidad intelectual a quienes se les ha denegado su inscripción porque el campamento en el que querían participar carecía de servicios para atenderles. Por ello, insta a los ayuntamientos a que los que programen sean inclusivos.