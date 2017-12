La DO Cava dice que la limitación no afecta solo a Almendralejo y que se hace para proteger al sector

La Denomianción de Origen Cava ha salido al paso a la vista de las informaciones a su juicio inexactas que han aparecido en algunos medios de comunicación, en el sentido de que la recomendación solicitada por este Consejo Regulador al MAPAMA, perjudicaría significativamente al municipio de Almendralejo.

Segñun señala, al amparo de lo que dispone la Normativa Comunitaria, cualquier Denominación de Origen puede presentar ante el MAPAMA recomendaciones de autorización de nuevas plantaciones, siempre que existan riesgos justificados de oferta excesiva de sus productos vitícolas y de devaluación de la D.O. "La función de una D.O. es proteger y preservar el éxito de la marca colectiva, en este caso CAVA y ser un instrumento vertebrador en el desarrollo y sostenibilidad de todos sus agentes (viticultores, elaboradores de vino base y elaboradores de CAVA)".

Por ello la Denominación de Origen Cava, encargó a profesionales expertos externos un “Estudio de las posibilidades de la superficie de viñedo en la D.O Cava”, que han elaborado profesores de Economía Aplicada de las Universidades de La Rioja y Rovira y Virgili de Tarragona. Los resultados de este estudio muestran, señalan, la necesidad de limitar las autorizaciones a nuevas plantaciones para el ejercicio del 2017.

El Pleno del Consejo Regulador de la DO.CAVA aprobó por mayoría absoluta y con una representatividad del 98,5% del total de las hectáreas inscritas en este Consejo, solicitar al MAPAMA la limitación de las nuevas autorizaciones de plantación de viña para el período 2017, como máximo a 168 hectáreas con destino a aptitud O. CAVA, tal como recomendaban los dos escenarios realizados mediante diferentes metodologías en dicho estudio.

Para la DO Cava, "no es cierto que esta limitación afecte únicamente al municipio de Almendralejo como se ha querido transmitir a la opinión pública". Dicha decisión vincula a los 157 municipios que integran la D.O. cuyo desglose provincial es: Alava 3, Badajoz 1, Barcelona 63, Girona 5, La Rioja 18, Lleida 11, Navarra 2, Tarragona 51, Valencia 1 y Zaragoza 2.

Las conclusiones del estudio muestran "el riesgo que plantea una oferta excesiva de la uva y del vino base, en relación a las perspectivas de mercado que presenta el CAVA". De lo contrario "un crecimiento desequilibrado, desestabilizaría de manera significativa el equilibrio de los precios de la uva, del vino base y del Cava, perjudicando gravemente el esfuerzo que hace el sector para elevar el prestigio de la primera DO exportadora de España", posicionada en más de 120 países, con un volumen de 157,2 millones de botellas y con una comercialización total de 245 millones de botellas.