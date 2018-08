Los docentes interinos se incorporarán el 10 de septiembre y CSIF volverá a recurrir

No será el 1 de septiembre como reconoce una reciente sentencia de un juzgado de Mérida sino el 10 de septiembre. Ese es el día elegido por la Consejería de Educación y Empleo para que los cientos de docentes interinos que tienen una vacante para todo el curso se incorporen a los centros educativos, solo dos días antes de que los alumnos comiencen a llegar a las aulas y diez días después que sus compañeros docentes con plazas en propiedad.

Así consta en la resolución que la administración publicó ayer por la que se hicieron públicas las adjudicaciones definitivas de destinos a los funcionarios docentes para el curso 2018/2019, tanto de aquellos con la condición de funcionarios carrera, como a los que inician el curso en prácticas y a los interinos que trabajarán el curso completo. En esta misma resolución se indica que estos últimos, los interinos que ayer obtuvieron un destino definitivo, tanto maestros como profesores, deberán volver a las aulas el 10 de septiembre.

Elude así la administración educativa la sentencia emitida por el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Mérida a finales de junio a favor de CSIF y el sindicato volverá a los tribunales. En dicho fallo, la jueza reconoce que los docentes interinos deben ser tratados de la misma manera que los docentes que tienen una plaza en propiedad, cuyos contratos no se suspenden entre un curso y otro y cuya incorporación a las aulas es siempre el primer día del mes de septiembre. Sin embargo, la realidad es que los interinos con vacante son cesados tan solo unos días antes de volver a firmar el siguiente contrato (en el caso de los maestros finalizan el 31 de agosto y el de los profesores tras los exámenes de recuperación de septiembre).

DISCRIMINATORIO / El sindicato CSIF considera injusto y discriminatorio esta forma de proceder y el año pasado decidió llevar a los tribunales la resolución en la que se establecía que los interinos se tenían que incorporar el curso pasado el día 11 de septiembre. Y el juzado le dio la razón: «viene a suponer una quiebra del principio de igualdad y una discriminación de trato para los profesores interinos carente de cualquier justificación conforme a la directiva europea 1999/70/CE que debe eliminarse», recoge el fallo. Esta sentencia ha sido recurrida por la Consejería de Educación que, mientras espera que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sobre su recurso, ha publicado esta nueva resolución que fija la incorporación para el 10 de septiembre. «Vamos a agotar los cauces legales en este caso», señalan desde la consejería. Recuerdan que la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, ha reconocido en numerosas ocasiones que «le gustaría poder incorporar a los interinos antes a las aulas, pero esto no está presupuestado para este ejercicio», reconocen. «Esto no quiere decir que la medida no se baraje para un futuro; todo se estudiará», insisten desde la consejería.

Pero mientras Educación prefiere esperar, el sindicato CSIF ya ha anunciado que volverá a recurrir también la resolución de este año. La responsable de Educación del sindicato, Merceces Barrado, recuerda además que la semana pasada se presentaron en la consejería cientos de reclamaciones de interinos afectados que pueden derivar en más recursos judiciales, por lo que exige a la administración educativa que abra una negociación para no acabar resolviendo todos estos recursos personales en los tribunales. «La administración debe concienciarse de que se trata de un tema de justicia y debe presupuestarlo, porque si no le va a costar más dinero a las arcas públicas acudir a los tribunales por cada recurso individual», precisa Barrado.

Hay otro grupo de interinos, aquellos que van a trabajar en los programas de éxito educativo (Rema, Impulsa, Comunic@ y el de Mejora del rendimietno y la inclusión socioeducativa en Centros de Atención Educativa Preferente), que deberán incorporarse a los centros escolares más tarde, el 1 de octubre.