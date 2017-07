Educación afirma que ha pagado ya las becas a 777 universitarios extremeños

Entre el pasado viernes y ayer lunes recibieron las becas complementarias de la Junta de Extremadura 777 universitarios extremeños. Así lo aseguran desde la Consejería de Educación, que destaca que el pago llega «unos días antes de lo que suele ser habitual, por lo que todo el proceso se ha resuelto con total normalidad».

Lo cierto es que el año pasado estas becas llegaron a los bolsillos de sus beneficiarios a principios del mes de agosto. Los alumnos han pedido en reiteradas ocasiones que los pagos se realicen durante el periodo lectivo, ya que se trata de una ayuda para permitir que eluniversitario pueda realizar sus estudios, en muchas ocasiones, lejos del hogar familiar.

Las quejas de los estudiantes llegaron incluso al pleno de la Asamblea de Extremadura el pasado mayo. La consejería ha argumentado siempre que estas becas son complementarias a las que concede el Ministerio de Educación y debe esperar a que este resuelva para iniciar el proceso de concesión en la comunidad. De hecho, hasta el mes de enero no fueron convocadas en la región y el 20 de junio se publicó la resolución de concesión. No obstante, los alumnos insisten en reclamar más celeridad a las administraciones para evitar adelantar un dinero del que muchos de ellos no pueden disponer y resulta imprescindible para continuar con los estudios.

La cuantía de estas ayudas, destinadas a aquellos que se quedan fuera de las exigencias académicas del ministerio, ronda los 1.500 euros para residencia más otros 500 para aquellos con rentas más bajas. En total, la Junta ha destinado este año un total de 1.260.000 euros en estas 777 becas universitarias.