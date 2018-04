Educación afirma que «no debe» postularse a favor de unos determinados centros

El secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, reitera que la Junta no puede hacer campaña a favor de las escolarización en unos determinados centros, entre los que están sostenidos con fondos públicos. Respondía así ayer a los sindicatos doccentes PIDE y ANPE Extremadura , que llevarán a cabo campañas a favor de la escolarización de los niños en los centros públicos no concertados. Según indicó, este tipo de campañas las pueden hacer sindicatos o partidos políticos, pero no un Gobierno; en este caso, el de Extremadura, que «debe atender a todos los centros sostenidos con fondos públicos y no puede tener predilección por unos o por otros». Por otro lado, el sindicato USO-Extremadura ha puesto en marcha la campaña ‘Elige tu escuela. Que nadie elija por ti’, dirigida a animar a los padres a que elijan libremente el centro escolar que deseen para sus hijos, con motivo de la apertura hoy del proceso de admisión de alumnos para el curso 2018/2019.