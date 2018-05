Educación creará listas supletorias de interinos con los opositores suspensos

El nuevo decreto de interinos de Extremadura que lleva meses negociándose ya cuenta con un articulado de consenso. Aunque al documento todavía le queda algún escollo importante por superar en mesa sectorial, como la definición del baremo, para comenzar su tramitación en la administración, ya hay un primer texto consensuado para regular el trabajo de los interinos durante los próximos años.

Según el borrador al que ha tenido acceso este diario, una de las principales novedades es la creación de listas supletorias de interinos, una fórmula que no existía hasta ahora y que por ahora no está previsto que se estrene hasta el próximo año, por lo que no afectará al menos de manera inmediata a los aspirantes de las próximas oposiciones docentes que comienzan el 23 de junio.

Serán listados que estarán conformados por aquellos aspirantes que se presenten a las oposiciones docentes pero no aprueben ni siquiera el primer ejercicio para entrar a formar parte de las listas ordinarias. Solo cuando haya necesidades en el sistema educativo que no puedan cubrirse con las listas ordinarias porque estén agotadas, se tendrán en cuenta las supletorias.

AHORA SÍ HABRÁ PRUEBA / Si con esas tampoco fuera suficiente para encontrar a los interinos necesarios, la tercera y última vía para cubrir vacantes serán las listas extraordinarias, que bajan un peldaño (antes eran la segunda opción tras las ordinarias) y ahora también cambian de fórmula. Hasta la fecha solo era necesario echar la solicitud pertinente cuando la administración convocaba la constitución de estas listas extraordinarias y como mucho (como ocurrió en las últimas) acudir a un acto de presentación. Pero ahora requerirá una prueba específica, que se calificará numéricamente.

También habrá mejoras en la conciliación de los interinos. El borrador del decreto da por hecho también que la región se dividirá en zonas educativas, como si se tratara de las áreas de salud definidas por la Consejería de Sanidad. Serán al menos ocho áreas, que permitirán a los docentes establecerse en una o varias y evitar los grandes desplazamientos que en ocasiones tienen que realizar muchos de ellos en la actualidad, ya que ahora se solo se contemplan dos zonas, una por cada provincia. No obstante, según contempla el texto normativo, la zonificación tampoco entraría en vigor hasta el próximo año, es decir, hasta el curso 2019/2020.

Lo que sí se prevé que entre en vigor de forma más inmediata son otras cuestiones relativas a la renuncia de los interinos y la mejora de algunos de los supuestos para aquellos que no obtengan destino. Por ejemplo, en este nuevo decreto que se está negociando se establece la posibilidad de renunciar de forma justificada a una plaza adjudicada por cuidado de un hijo menor de seis años, en el decreto actual está justificada la renuncia si es menor de tres años. También se incluye como causa justificada una enfermedad grave del aspirante que le impida la incorporación al destino, un supuesto que hasta ahora no estaba contemplado, entre otros. Tanto en el caso de enfermedad grave como en la maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, como medidas de protección, se contabilizará como experiencia docente previa el tiempo comprendido desde que se realizó su llamamiento hasta su efectiva toma de posesión de la plaza en cuestión.

La rebaremación será otra de las novedades de este decreto y permitirá que se puedan incluir méritos antiguos que en su día no se comunicaron o que resultaron mal baremados.

¿NOTA INDEFINIDA? / Además de toda estas novedades que conformarán el articulado del nuevo decreto de interinos, quedan por debatir las aportaciones individuales de cada uno de los sindicatos y cerrar otra parte importante del nuevo texto: el baremo de méritos, que determina el orden de los aspirantes en las listas de espera. En este apartado se incluye la duración de la calificación obtenida en un proceso selectivo. Los sindicatos docentes, mayoritariamente, quieren que la nota que obtiene un aspirante en una oposición no caduque cada tres convocatorias como sucede en la actualidad, sin embargo, la administración educativa tiene dudas sobre la implantación de la nota indefinida en Extremadura.

En los próximos días está previsto que se celebre una nueva reunión entre la administración y los sindicatos para dar el visto bueno definitivo o avanzar en la conclusión de este documento que marcará las reglas del juego para los interinos docentes y que supone el fin del decreto acual, aprobado en el 2007.