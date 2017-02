Educación hará pruebas para crear listas extraordinarias de docentes en Extremadura

La consejera de Educación, Esther Gutiérrez, anunció ayer oficialmente que no habrá oposiciones docentes este año y en su lugar hará pruebas selectivas para constituir listas extraordinarias, al menos, en las 15 especialidades de Secundaria y Formación Profesional que se iban a convocar.

En la Mesa Sectorial reunida con carácter extraordinario tras el pronunciamiento del Ministerio de Educación que prohíbe convocar oposiciones mientras no haya presupuestos generales del Estado, la consejera aseguró que hay especialidades que no tienen docentes a los que llamar para cubrir sustituciones y/o vacantes. Las listas extraordinarias se suelen convocar cuando se agotan las listas ordinarias que están formadas por los docentes que superan algún proceso de oposición pero no consiguen plaza fija. Habitualmente para formar estas bolsas de empleo extraordinarias la consejería lanza una convocatoria abierta a la que se pueden apuntar todas las personas interesadas que cumplan los requisitos de titulación solo cumplimentando una solicitud. Esto hizo que en la última convocatoria de listas de este tipo, publicada el pasado mes de agosto, se registrarán más de 37.000 solicitudes para las 39 especialidades convocadas. El volumen de inscripciones demoró hasta cinco meses la publicación de los listados, en contra de la filosofía de estas listas que se crean para cubrir necesidades que son urgentes en el sistema educativo. Además, a la hora de cubrir vacantes no todos los solicitantes están luego dispuestos a aceptarlas.

SELECCIÓN / Con el fin de evitar estos largos tiempos y filtrar el personal realmente interesado en trabajar en la región, la consejera quiere imponer algún tipo de prueba selectiva para reducir de alguna forma el número de solicitudes y acotar las listas a las personas más cualificadas y disponibles. Es la primera vez que se celebrarían pruebas para este fin. Por ello, la consejería abordará con los sindicatos el tipo de prueba a realizar en próximas reuniones. Desde PIDE ven con buenos ojos hacer una selección previa para formar las listas extraordinarias aunque creen que simplemente con fijar un acto de presentación obligatorio ya serviría para filtrar a muchos aspirantes que se apuntan a estas listas por la facilidad en la inscripción. En ANPE mantienen sus reservas ante esta novedad por cómo pueda afectar a los docentes que ahora están trabajando a través de listas extraordinarias pero consideran positivo filtrar de algún modo el exceso de solicitudes. Desde CSI-F también exigen que haya pruebas que depuren y favorezca a los opositores que se están preparando para entrar en el sistema.

Para CCOO es esencial reflexionar sobre lo ocurrido y pide prudencia para evitar el «calvario» al que se ha sometido a los opositores, mientras desde UGT reclaman «cierta autonomía» para que las comunidades puedan sacar oposiciones de forma «segura y real». Todos coinciden además en exigir a los gobiernos, central y autonómico, coordinación en las ofertas de empleo y oposiciones y la supresión de la tasa de reposición.

PARA EL 2018 / Gutiérrez lamentó ayer la desconvocatoria de las oposiciones previstas después de que Gobierno central considere improbable la publicación de un decreto ley fijando la tasa de resposición, lo que permitiría la convocatoria. No obstante, animó a los opositores: «el esfuerzo que han realizado preparándose las oposiciones pueden enfocarlo ahora en la convocatoria de las listas extraordinarias», aseguró. Aún así, la consejera insistió en que se mantiene el calendario pactado con los sindicatos, que establece que habrá oposiciones al cuerpo de profesores en el 2018 y para maestros en 2019, pero lanzó una advertencia: «teniendo en cuenta que tenemos un Gobierno central con una inestabilidad fuerte, de ahora en adelante, los pasos de esta consejería se darán con más cautela», afirmó.