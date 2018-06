Educación pedirá a la UEx que refuerce la custodia de exámenes tras la filtración de la EBAU

En medio de un acalorado debate, en el que toda la oposición ha exigido la asunción de responsabilidades políticas en el seno de la Junta, la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrrez, ha anunciado esta mañana en el Pleno de la Asamblea que va a proponer a la Universidad de Extremadura "la revisión de las medidas de custodia de las pruebas" de acceso a la universidad, después del "error humano" que obligó a repetir los exámenes de selectividad a 4.600 alumnos. "Si es necesario, se le dará soporte en la normativa regional", ha comentado Gutiérrez.

La titular de Educación ha recalcado durante sus dos intervenciones que ni su departamento ni el Gobierno extremeño tienen responsabilidad alguna en lo sucedido, "un error humano que se está investigando", y que "la única solución" era la repetición de los exámenes de las asignaturas que se habían filtrado "para garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad de los alumnos".

"La Universidad es la responsable" de lo sucedido, ha recalcado, a la vez que ha expuesto que fue ella misma la que, al enterarse, llamó inmediatamente al rector Segundo Píriz para "pedirle una solución inmediata" y transmitirle "mi gran duda y preocupación por si se hubiese puesto en riesgo la igualdad de oportunidades y equidad"; y que entonces ya hablaron de la repetición de exámenes como solución y de la necesidad de compensar económicamente a los estudiantes por lo sucedido y ampliar el número de correctores de exámenes.

En este sentido, ha calificado de "acción de responsabilidad" la decisión tomada por la Uex con las dimisiones asumidas por parte de un vicerrector y el presidente del tribunal de las pruebas, "que son perfectos conocedores del proceso y que han asumido lo sucedido y han dado un paso al frente".

Por último, y ante numerosas interrupciones provocadas por la desarprobación de la oposición sobre lo que estaba argumentando desde la tribuna, la consejera pide a los alumnos "que sigan creyendo en la Universidad de Extremadura, porque es fundamental para el desarrollo de esta tierra".

LA OPOSICIÓN URGE DIMISIONES EN LA JUNTA

Ese paso al frente es que el le han exigido a Gutiérrez desde la oposición para que "asuma su responsabilidad" al frente de la Consejería de Educación, algo que no ha sucedido.

Desde las filas del PP consideran un "escándalo mayúsculo y una nefasta gestión" lo sucedido con las pruebas de acceso a la universidad. "La orden de 6 de abril que usted señora consejera firmó dice que la organización de las pruebas le corresponden a la consejería y a la Universidad"; por tanto, "eran sus alumnos porque, además, aún no son universitarios, sino de Bachillerato, de la Junta", ha insistido la diputada popular Pilar Pérez García. "Usted no sabe ni lo que firma, o no lo entiende; pero tiene la responsabilidad de lo que ha ocurrido y no puede esconder el bulto, que es lo que siempre hace". De lo contrario, si no asume nada, ha recalcado "no cobre el sueldo y vallase a su casa".

Esa misma responsabilidad de han exigido desde las filas de Podemos, basándose en esa orden de 6 de abril de este año, en la que "dice claramente que la Comisión la integran, además de la universidad, la Junta; por tanto, ustedes tenían también la responsabilidad de la custodia y cargaron contra el rector. No pueden esconder la cabeza, porque ustedes forman parte de la Comisión encargada de velar por los exámenes", ha argumentado Álvaro Jáen.

Y en esa misma sintonía ha intervenido la diputada de Ciudadanos, Victoria Domínguez, a quien "extraña que aún no se haya dicho qué persona tuvo ese error, y que han pagado casi 5.000 estudiantes, que son competencia exclusiva de la Junta, porque aún no son universitarios". Además, se ha basado en las propias palabras de la consejera esta mañana, reconociendo que intervino en la toma de decisiones con esa llamada al rector; "pero de las dos partes solo han dimitido de un lado, del otro lado, nada", en referencia a esa falta de dimisiones en el seno de la consejería.