Educación plantea incorporar en la EBAU la segunda lengua extranjera

La segunda lengua extranjera, ahora sí, podría incluirse en la nueva selectividad. La Consejería de Educación y Empleo está elaborando en estos momentos la orden que regulará la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, la conocida como EBAU, que se realizará este año por segunda vez.

En su primera edición, los alumnos que se presentaron a esta nueva prueba no pudieron examinarse de las lenguas que cursaron como segunda opción en sus institutos. Esto, que sí se permitía en la anterior selectividad, causó malestar entre los docentes de Francés y Portugués especialmente, los idiomas que suelen escoger los alumnos extremeños más como segunda opción que como primera.

«Es la única asignatura que no cuenta en selectividad, ni para subir nota, entonces los alumnos no la cursan en Bachillerato. Antes que una segunda lengua extranjera prefieren por ejemplo cursar Geología, aunque no les interese, para poder subir nota», señala Ana María Gómez, presidenta de la Asociación de Profesores de Francés de Extremadura (Apfex). Y la misma queja la mantienen los docentes de Portugués.

Conscientes del perjuicio para estos idiomas, la Consejería de Educación plantea dar respuesta a esta demanda este año. Así, si finalmente se incluye en la próxima EBAU, los alumnos podrían elegir de qué idioma examinarse en la fase general de la prueba como primera lengua extranjera e incluso escoger también otro idioma en la fase voluntaria para subir nota. Pero, de momento, esto todavía sigue siendo una intención por parte de Educación, que está estudiando con sus servicios jurídicos la posibilidad de llevarla a cabo.

El problema, arguye, parte de la ambigüedad de la propia normativa general del Ministerio de Educación, que se presta a diferentes interpretaciones por parte de las autonomías. En base a esas consideraciones generales, que se publicaron el pasado enero, cada consejería elabora su propia orden para regular la prueba en su región. «Y hay comunidades que interpretan que la orden del ministerio permite que en la fase de ascenso (o general), como novedad, un alumno que curse dos idiomas extranjeros en 2º de Bachillerato podrá elegir de qué idioma se evalúa y otras que esto se mantiene como el año pasado», señala la consejería. La tabla adjunta elaborada por Apfex recoge la situación dispar de cada comunidad.

Desde Extremadura abogan por incluir la segunda lengua en la EBAU como ya han hecho regiones como Aragón o Castilla y León. «Es nuestra intención, pero hasta que la orden autonómica no pase los informes jurídicos pertinentes no podemos darlo por cerrado, no obstante, sí se está trabajando con esa intención», explican desde la Consejería de Educación y Empleo.

A expensas del resultado final, la segunda EBAU trae pocas novedades. Habrá dos fases. La de acceso es obligatoria, sumará un máximo de 10 puntos y consta de cuatro exámenes: Lengua, Historia de España, Lengua Extranjera (aún por confirmar si se permite elegir el idioma) y una cuarta materia troncal de modalidad que puede ser Latín, Arte, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales o Matemáticas II). La novedad en esta fase es que el alumno podrá examinarse de cualquier modalidad de bachillerato independientemente de que la haya cursado o no.

PONDERACIONES / La segunda fase, la de admisión, es voluntaria y sirve para subir la nota hasta cuatro puntos más. Para ello, el alumno debe examinarse de un mínimo de dos asignaturas y un máximo de cuatro, en la que como novedad se podrá incluir la segunda lengua extranjera. La nota de la EBAU supone el 40% de la nota final de acceso a la universidad donde el 60% es la calificación final de la etapa de Bachillerato. A esta, además, se le podrá sumar la nota de las dos materias con mayor calificación obtenida en la fase de admisión (siempre que superen el 5) pero según las materias y la carrera elegida, estas asignaturas ponderan de forma distinta en cada universidad. Desde las asociaciones de docentes como Apfex solicitan que la segunda lengua extranjera pondere con el máximo, un 0,2.

Mientras se ultima la orden autonómica y se clarifican las posibilidades de la segunda lengua extanjera, los estudiantes de 2º de Bachillerato ya tienen la vista puesta en esta prueba decisiva para su futuro. Actualmente hay más de 8.300 extremeños en este curso, pero no todos acabarán haciendo selectividad, hay que matricularse previamente. Aún no hay una fecha definida, pero la convocatoria ordinaria de la EBAU tiene que celebrarse antes del 15 de junio y la extraordinaria, antes del 13 de julio.