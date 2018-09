Educación quiere adelantar dos días el fin de curso en Extremadura y los sindicatos se oponen

No hay acuerdo para modificar el calendario escolar de este curso 2018-2019. La aprobación del calendario laboral de Extremadura, que finalmente no incluye como festivo el 19 de marzo (día de San José), ha trastocado también el calendario escolar que se aprobó en mayo y sí recogía un puente en marzo del 2019 (los días 18 y 19). La consejería y los sindicatos celebraron ayer una mesa sectorial extraordinaria para abordar, entre otros asuntos, ese cambio necesario para acompasar las jornadas lectivas (175) con las laborales, sin embargo, la reunión acabó sin acuerdo porque la modificación propuesta por Educación no convence a los sindicatos.

La consejería plantea pasar el puente previsto del 18 y 19 de marzo al 19 y 20 de junio y adelantar de esta forma dos días el final del curso que está fijado para el 21 de junio. El secretario general de Educación explicó que se ha optado por este cambio por dos razones principales: por las oposiciones de 2019 que afectan a los maestros y a los institutos donde se celebren y por la llegada del verano y las altas temperaturas.

Sin embargo, los sindicatos no están de acuerdo. «No es un cambio razonable», apuntan desde PIDE. Señalan que esos dos días de junio, aunque sí son laborables para los docentes, hay alumnos que no tienen ya clases y además rechazan eliminar dos días al trimestre más corto del curso: «tiene apenas 41 días frente a los 67 días del resto», explican desde CSIF, que insistió ayer en la necesidad de armonizar el calendario laboral y el escolar, para cerrar ambos en junio y evitar problemas de este tipo.

CONTRAPROPUESTA / Por eso, los sindicatos se oponen al cambio planteado y en su lugar han consensuado una contrapropuesta común: pasar esos dos días festivos de marzo al 8 de enero y al 12 de abril, lo que supondría ampliar un día más tanto las vacaciones navideñas como las de Semana Santa. Sin embargo, su contrapropuesta tampoco convence a la Consejería de Educación, que ha decidido llevar el asunto al Consejo Escolar para recabar la opinión de la comunidad escolar. La propuesta se llevará a la permanente de este órgano consultivo, que se reunirá el próximo 13 de septiembre y será posteriormente cuando la Consejería de Educación tomará la decisión, según señalan. La administración educativa sí se ha mostrado abierta a que los centros, previo acuerdo de sus consejos escolares, tengan flexibilidad para cambiar algunos de estos días no lectivos por razones pedagógicas.