Educación reducirá Religión dos horas y el conflicto vuelve al punto de partida

Dos años y cinco sentencias después, el conflicto por la asignatura de Religión católica en las aulas prácticamente vuelve a su punto de partida. Como ya ocurrió en el 2016 cuando la Consejería de Educación aprobó un nuevo currículo de Secundaria y Bachillerato y redujo las horas semanales de Religión en el instituto, los docentes que imparten esta materia volvieron ayer a denunciar un nuevo recorte en la carga lectiva de la materia para el próximo curso.

La presidenta de la Asociación de Docentes de Religión de Extremadura, María José Soria, manifestó que el profesorado sufre una «persecución ideológica» por parte de la Junta de Extremadura, lamentó que solo cumple «a medias» con las sentencias dictadas al respecto y advierte de que los docentes harán todo lo que esté en sus manos para defender sus puestos de trabajo. «Estamos sufriendo un ERE encubierto». Plantean incluso iniciar movilizaciones para evitar una nueva modificación del currículo de ESO y Bachillerato, la cuarta en los últimos cuatro años. «Cada curso sufrimos el desconcierto y el desasosiego de no saber cuántas horas vamos a impartir», lamentó.

Las quejas de esta asociación no son nuevas, ya se repitieron hace dos años, por eso, a pesar del tiempo transcurrido, de que existen tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y otras tantas (falta una por salir) del Tribunal Supremo, parece que nada haya cambiado.

EL BORRADOR / El último acontecimiento que ha vuelvo a levantar a la marea amarilla (los docentes) ha sido la publicación, en el Portal de la Transparencia de la Junta, de un borrador de decreto de currículo de Secundaria y Bachillerato que recupera la norma de 2016 que originó el conflicto judicial. El borrador mantiene al mínimo la carga horaria de Religión en Secundaria y su única novedad es que ahora sí incluye esta materia en la oferta de asignatura específicas en 2º de Bachillerato con una hora. Pero esta nueva normativa supone un nuevo recorte en la materia respecto al curso actual, ya que ahora tiene ocho horas en total y pasará a tener seis el próximo curso.

Fue en julio de 2016 cuando la Consejería de Educación publicó una nuevo decreto que venía a reducir las horas de Religión al mínimo. La materia pasó de siete a cinco horas semanales en el instituto, la vinculaba a cursar también obligatoriamente Ética y ciudadanía y no se contemplaba como asignatura específica en 2º de Bachillerato. Este fue el horario que se mantuvo en el curso 2016-2017.

EL ORIGEN DEL LITIGIO / Estos cambios fueron muy criticados por padres y docentes especialmente, que de esta forma también veían reducida su jornada laboral y sus salarios que se contabilizan por horas. Y empezó la batalla judicial con tres frentes: las tres diócesis extremeñas, la Asociación de Docentes de Religión y la Asociación de Padres de Extremadura Apadex, a quienes el TSJEx dio la razón en tres sentencias publicadas en enero del 2017 y obligó a aumentar la carga lectiva en Secundaria, a desvincularla de Ética y a ofertar Religión en todos los cursos.

Educación decidió entonces recurrir al Supremo la decisión del TSJEx y de forma provisional acatar los fallos mientras el Tribunal Supremo resolvía sus recursos. Así que en junio de 2017 volvió a aumentar la carga lectiva de Religión: de cinco a ocho horas. Le dio una hora más a 2º de la ESO (dos en total), otra más a 1º de Bachillerato (otras dos en total) y puso una hora en 2º de Bachillerato. Este es el horario que se mantiene en el curso actual.

Sin embargo, el pasado enero llegó la respuesta del Supremo y vuelven los cambios. Aunque aún falta un recurso por resolver, hay otros dos en los que el Supremo obliga a que haya Religión en todos los cursos, incluido 2º de Bachillerato, pero no entra a valorar el número de horas que debe tener la materia en el resto de cursos como sí hizo el TSJEx. Dice que rebajar las horas no es una ilegalidad y que la carga horaria debe ser la suficiente para el correcto desarrollo de la materia. Y por ahí viene el conflicto de nuevo. Desde la asociación de docentes, de padres y las diócesis entendieron que el Supremo estaba llamando al diálogo con la administración, pero por el momento no se ha producido. «Tenemos pendiente una reunión, pero antes de eso nos encontramos con un borrador ya hecho», lamenta Manolo García, delegado de Educación de la archidiócesis de Mérida-Badajoz, que recuerda que Religión es la única materia del bloque de las específicas que tendrá una hora semanal, el resto tiene dos.

«CUMPLIMOS LAS SENTENCIAS» / Por su parte, la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, aseguró ayer que el nuevo borrador cumple con las sentencias del Supremo y rechaza que se trate de una «lucha ideológica» ni va «en contra» de los docentes de Religión. Recordó que han cumplido con lo que dictó el TSJEx y ahora harán lo mismo con la doctrina del Supremo tras su recurso. «Ni más ni menos», defendió la consejera tras ser preguntada.

Desde el PP instan a iniciar un diálogo «sincero y real». Su portavoz, Pilar Pérez, auguró que el «sectarismo del gobierno socialista volverá a terminar en los tribunales». Desde USO también están preparando alegaciones al proyecto normativo. El sindicato reclama dos horas de Religión semanal en todos los cursos de ESO, como el resto de materias del bloque, y denuncia el «grave perjuicio laboral». La Mesa Sectorial de Educación analizará mañana el nuevo borrador.