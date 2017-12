El Ejecutivo veta la propuesta de reforma fiscal planteada por el PP

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura mostró ayer su «no conformidad» con la tramitación de la propuesta de ley tributaria presentada a finales de noviembre por el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea regional, en la que planteaba una rebaja fiscal de 65 millones de euros. Por contra, y según los informes aportados por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la Junta eleva esa cifra a 75,6 millones de euros,

La portavoz del Gobierno regional, Isabel Gil Rosiña, manifestó en rueda de prensa que este veto a la iniciativa popular responde a que el proyecto de ley de presupuestos para 2018 ya contiene «dos importantes modificaciones tributarias», esto es, la rebaja del 1% en el primer tramo del IRPF, que «afectará a muchos extremeños», así como la bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones «en herencia de padres a hijos, de hijos a padres y entre cónyuges».

Rosiña puntualizó que la propuesta de ley del PP no se tramitará porque modifica el estado de ingresos y gastos de los presupuestos autonómicos, al tiempo que lamentó que la propuesta popular no viniera acompañada de un estudio de coste económico. A juicio de la portavoz, la propuesta popular «no tiene en cuenta las necesidades de Extremadura, y no atiende a razones elementales, como la previsión de que lo que se deja de percibir por un sitio, lo tienes que recaudar por otro». «Entendemos además que la reforma que plantea el PP venía a mermar los recursos de los que dispone esta administración regional para financiar los servicios esenciales y fundamentales para los ciudadanos», subrayó.

Sobre este asunto se refirió ayer el portavoz de Hacienda del PP, Luis Alfonso Hernández Carrón, quien afirmó que el veto supone «un mazazo para los extremeños» y estudian qué medidas adoptar ante la «vulneración» del derecho de los diputados de poder tramitar una ley. A su juicio, la decisión del Gobierno regional «niega» un derecho fundamental de los diputados de la Asamblea, el «de poder tramitar una ley que en este caso no afecta al estado de ingresos del presupuesto en curso, tal y como dice el Reglamento, que impide tramitar leyes cuando afectan al presupuesto en vigor, mientras que las medidas que plantea el PP son para el año 2018 y sucesivos».

En este sentido, el diputado lamentó que con su veto a la citada propuesta de ley, «la Junta muestra una vez más su negación a bajar los impuestos a los extremeños», como propone el PP en «un momento de bonanza y recuperación económica». De esta forma, criticó que Vara haya preferido pactar los presupuestos con Podemos y que apueste, en definitiva, «por seguir aumentando la presión fiscal que tiene la comunidad, que ya es muy elevada».