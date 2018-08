«El campo tiene gente valiente, pero también muchos enemigos»

Hace cinco años Natividad Alviz, hija de donostiarra y acebano, montó una explotación de cabras en Acebo que suma ya 200 cabezas. No llevaba mucho, cuando el incendio del 2015 arrasó la zona de Gata y sus terrenos. Salvó a la mayor parte de los animales (sobrevivieron al incendio pero muchos murieron después por el estrés) pero su moral se resintió y reconoce que hubiera tirado la toalla si no fuera por el Proyecto Mosaico. Ahora preside la Asociación Mosaico Agrosilvopastoral, que aglutina casi medio centenar de iniciativas (hay plantaciones de arándanos, madroños, cultivo de moringa, plantación de castaño con espora de la trufa...)



--¿Qué es la Asociación Mosaico Agrosilvopastoral?

--Un grupo de personas valientes, con proyectos, que queremos demostrar que se puede vivir del campo, con todos sus aciertos y sus problemáticas.

--¿El campo es para valientes?

--Tiene gente valiente, pero también tiene muchos enemigos y no son solo los que prenden la mecha, que no son tantos. Tiene enemigos entre la gente que no quiere ver ganado en el campo solo masa forestal, entre los que no nos dejan pastorear en las zonas que se han quemado. Como ganadera he ido aprendiendo con el tiempo sobre todas las limitaciones que nos imponen. Y en el fondo los ganaderos estamos trabajando por el pueblo, por limpiar el campo y mantener los cortafuegos.

--¿Por qué es importante esta asociación?

--Porque la prevención de incendios es esencial para que no se conviertan en ‘megaincendios’. La extinción es importante y es fundamental que haya medios para ello, pero nosotros podemos ayudar a prevenir, con gente en el campo que desarrolle proyectos que permitan que esté más cuidado. Podemos complementar el trabajo que se realiza con la maquinaria. El ganado es básico en el campo y debería haber muchas más cabezas de las que hay. En Acebo no habrá ahora más de 30 ganaderos de cabra y oveja, con unas 500 cabezas de ganado y llegó a haber más de 20.000.

--Se cumple el tercer aniversario del incendio de Gata. ¿Cómo recuerda aquellos días?

--Con mucho dolor, con impotencia y con rabia. Parecía un infierno. Se podía prever un incendio porque había mucha maleza y llevábamos ya un mes de julio de mucho calor, pero no algo de esas dimensiones. Entonces teníamos un centenar de cabras y las pudimos salvar porque las subimos al pueblo de madrugada, cuando vimos que el incendio se acercaba, y antes de que nos desalojaran. Pero después tuvimos muchas bajas por el estrés. Fueron unos días duros en los que solo tenías ganas de dejarlo todo. Por suerte, llegó la gente del Proyecto Mosaico dispuesta a ayudarnos y nos insufló moral.

--¿Se nota la huella del Proyecto Mosaico?

--Desde que apareció yo no me he sentido sola en el campo. Y nos ha traído a técnicos especializados que están a nuestra disposición de forma gratuita para poner en marcha nuestros proyectos. Eso es un lujo.

--¿Este proyecto es la solución para evitar que vuelva a producirse un gran incendio en Gata?

--Lo es junto con la gestión de los montes públicos por parte de la Administración. Nosotros podemos abarcar una parte y también gestionamos terrenos de particulares que nos lo han cedido para poder desarrollar nuestros proyectos, la Junta también ha puesto en marcha los planes periurbanos que son importantes para evitar que haya desgracias humanas. Pero hay otros particulares que tienen que hacerse cargo de sus propiedades porque lo importante es que trabajemos todos juntos.