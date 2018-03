«¿El machismo no busca la igualdad y el feminismo sí?»

-¿Qué ideología tiene Ciudadanos?

-Somos liberales progresistas.

-Y se traduce en...

-Contar con lo mejor del liberalismo y lo mejor de la socialdemocracia. Hace un año Ciudadanos dio un giro en sus valores y ahora nos presentamos como un partido liberal progresista. Es una manera de centrarlo aún más. Ser liberales nos permite desarrollar políticas relacionadas con la economía más acordes a nuestro pensamiento. Y el término progresista nos sigue enlazando con la socialdemocracia.

-¿Es un partido laico?

-Sí.

-¿La religión debe seguir estando en las aulas?

-Los padres deben tener esa opción.

-¿A favor o en contra de los colegios concertados?

-Ni a favor ni en contra. Faltaría más que desde un partido liberal digamos dónde tienen que llevar los padres a sus hijos. El mío va a una pública.

-Su partido siempre ha defendido la legalización de la prostitución en España.

-Legalización por la seguridad de las mujeres. Es un problema sanitario y social que debe tratarse. Seguimos apostando porque se abra ese debate y creemos que se debe legalizar.

-España es el país de Europa con más esclavas sexuales. El 90% de las mujeres que ejercen la prostitución está explotadas por mafias. ¿No se plantean, por ejemplo, multar a los clientes?

-Yo lo que digo es que la prostitución voluntaria hay que regularla. Lo otro es un delito.

-¿Pero por qué se pone el foco es ese 10% y no en el 90%, que es donde está el problema?

-Porque ese otro porcentaje también necesita atención. Lo otro es un delito penal.

-Cuando tocó posicionarse sobre la cadena permanente revisable Ciudadanos no apoyó al PP, tampoco se pronunció en contra. ¿Ponerse de perfil es a veces la postura más inteligente?

-Hay veces que se toman conclusiones de que nos ponemos de perfil cuando no es así. Ciudadanos lo que ha manifestado siempre es que queremos el cumplimiento íntegro de las penas. No es ponerse de perfil, creo que es un error nuestro no saber comunicar en determinadas ocasiones bien el mensaje.

-¿Es usted feminista?

-Ni machista ni feminista. Yo creo en la igualdad.

-La RAE define así el feminismo: «Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre».

-Puede ser que esa sea la definición de la RAE, no lo sabía. ¿El machismo no busca la igualdad y el feminismo sí? A lo mejor es que semánticamente no han encontrado la mejor manera de definir las cosas. Yo ni soy machista ni feminista, creo en la igualdad. Me cuesta mucho pensar que eso sigue siendo un problema, aunque efectivamente hay datos que reflejan determinadas cuestiones.

-Entonces nada a favor de la huelga del 8 de marzo...

-Se ha politizado.