«El tren va a llegar pronto a Extremadura, pero no será por el PSOE»

Es su primera visita a Extremadura tras convertirse en presidente del Partido Popular. Pablo Casado llega hoy a la región, donde por cierto ganó las primarias, para, según el líder popular extremeño, José Antonio Monago, conocer los problemas de los extremeños, algunos de los cuales aborda en esta entrevista concedida a EL PERIÓDICO EXTREMADURA en la que también habla del futuro del propio Monago.

--¿Cómo ve la situación de Extremadura en la recta final de la legislatura?

--Preocupante, esta comunidad autónoma no ha conseguido crecer al mismo ritmo que el resto de España o, lo que es lo mismo, no ha sabido aprovechar con intensidad la mejora de la situación que ha traído a este país las políticas económicas del gobierno del Partido Popular. Esto no es casual. Se trata de un problema de modelo. En Extremadura, después del Gobierno del PP, han vuelto al modelo socialista del sur y eso les ha pasado una factura enorme en forma de las peores tasas de paro y de pobreza de España.

--Los datos económicos y de empleo en la región han mejorado desde que gobierna el PSOE. ¿Eso se le puede reconocer al actual gobierno?

--Cuando uno analiza las estadísticas, conviene no hacerse trampas. Los diagnósticos equivocados son buenos para la propaganda, pero no para la vida de las personas. Con el gobierno de José Antonio Monago, Extremadura nunca fue al mismo tiempo líder nacional de paro general, femenino y juvenil, y tampoco fue la segunda región europea con mayor tasa de desempleo. Con el gobierno de Monago, Extremadura crecía por encima de la media nacional. Ahora es la que menos crece del país. La Junta tiene todo el mérito de tener a Extremadura en la zona roja de todos los indicadores.

--El presidente Vara entiende que tras recuperar el poder el PSOE se ha mejorado la agenda social de los extremeños, que las mejoras sociales se pueden constatar.

--Estoy muy al tanto de lo que sucede en Extremadura y he visto a José Antonio Monago, esta misma semana, en la puerta del Hospital de Mérida, denunciando que los pacientes tienen que llevarse el ventilador de su casa, porque en las habitaciones no hay aire acondicionado. ¿Esas son las mejoras sociales de las que habla Fernández Vara? Es muy difícil de creer que habiendo aumentado en ocho puntos la tasa de pobreza de los extremeños en solo año, Vara pueda demostrar que existen tales mejoras, más allá de la propaganda.

--¿Qué opina de la situación del ferrocarril en la región?

--Extremadura ha vivido durante muchos años olvidada y la reivindicación de un tren que conecte con Madrid en un tiempo prudencial y sin averías no es justa, es justísima. Por eso, el Partido Popular ha apoyado sin fisuras desde el primer momento esta reivindicación. Con el gobierno del Partido Popular, el tren extremeño ha avanzado más que nunca antes en su historia. Ahora bien, lo que no se comprende es que cuando gobernaba el PP, Vara protestaba ante cualquier avería y ahora ya no dice nada aunque las averías en el tren continúan. Los extremeños están hartos de ver promesas incumplidas y de que se haga política con este tema.

--¿Entiende que el asunto del ferrocarril se ha politizado o, en verdad, resulta una injusticia?

--El problema es que el PSOE ha intentado hacer política desde el primer momento con este tema. La inversión que ha realizado el gobierno del PP en la alta velocidad a Extremadura ha sido extraordinaria mientras que Zapatero y Fernández Vara prometieron que el AVE llegaría a Extremadura en 2010, pero no invirtieron ni el 10% del total de la obra. El tren va a llegar y lo va a hacer muy pronto, pero no será por el PSOE.

--Al margen del tren, ¿considera justas las peticiones de la Junta que viene reclamando un plan especial de empleo para Extremadura y un sistema de financiación autonómica más justo?

--Creo que Extremadura, como otras muchas Comunidades, ha sufrido mucho los efectos de la crisis en la que nos metió el PSOE. El sistema de financiación autonómica lo hizo Zapatero y, entonces, todas las Comunidades socialistas lo aplaudieron y, sin embargo, cuando gobernaba el PP, reivindicaban otro. Y ahora, Pedro Sánchez rechaza reformar el sistema de financiación que llevaba años reclamando a Rajoy.

--¿El PP está ya en campaña por las municipales y autonómicas?

--Hemos salido del Congreso más fuertes y más unidos que nunca, con ilusión, con ganas de trabajar por los españoles. Nos hemos marcado como objetivo, entre otros, recuperar los tres millones de votos que perdimos. Estamos preparados para las elecciones, sean las que sean y sean cuando sean. Me comprometí en la campaña a la Presidencia del partido a recorrerme todas las Comunidades para escuchar a los afiliados y dirigentes regionales. Estoy muy satisfecho por la ilusión que hemos logrado generar.

--¿Qué hace mal el PP en Extremadura para que en 35 años de autonomía solo haya gobernado la pasada legislatura?

--José Antonio Monago demostró en el año 2011 que Extremadura no era socialista. Se ganó el apoyo de los extremeños a pulso, trabajando duro, con esfuerzo y generando ilusión. Tenía un proyecto claro para esta región y los ciudadanos le dieron su confianza. Estoy convencido de que el PP volverá a gobernar esta región en mayo del próximo año.

--¿Monago es su candidato?

--José Antonio es una persona con experiencia de gestión y consiguió, por primera vez, que el Partido Popular gobernara en Extremadura. Confío plenamente en él y su equipo, como he hecho hasta ahora.

--¿Cómo ve al PP en Extremadura? Tanto a nivel autonómico como municipal.

--Lo veo con mucha ilusión y preparados para volver a gobernar. Tenemos un gran equipo en la dirección regional, con gente joven y con experiencia y magníficos alcaldes. Estoy convencido de que volveremos a obtener el respaldo de los extremeños en el mes de mayo.

--¿Piensa adoptar algún cambio territorial tras ganar la presidencia del PP?

--En estos momentos, estoy ocupado en cuestiones que afectan más al bienestar y prosperidad de los españoles que en las de partido. Tenemos temas importantes sobre la mesa y la dirección nacional, junto a las estructuras territoriales, estamos centrando nuestros esfuerzos en ellos, que son los que realmente importan a los ciudadanos.

--¿Qué posibilidades tiene el PP en las próximas elecciones autonómicas?

--La ilusión que estoy observando durante este mes de agosto en el que estoy visitando muchas ciudades se trasladará a los resultados electorales y lo demuestran las encuestas. Los ciudadanos volverán a confiar en nosotros.

--Monago recalca que los sindicatos en Extremadura están silenciados por la Junta…

--Hay mucho silencio en Extremadura, silencio cómplice y comprado. El Partido Popular es el único que levanta la voz, que denuncia las injusticias, las irregularidades y los recortes. Está haciendo una oposición responsable y eficaz.

--Extremadura ha acogido en un mes a más de 500 migrantes procedentes de Andalucía. ¿Qué opinión le merece?

--El problema está en la falta de política del Gobierno de Pedro Sánchez en este asunto, por no hablar de las continuas rectificaciones. Como he explicado varias veces, la inmigración debe ser legal, ordenada, vinculada al mercado de trabajo, coordinada con la Unión Europea, y respetuosa con nuestras leyes y valores occidentales. Soy partidario de la solidaridad, por supuesto, pero también de la seguridad, y eso es algo que al presidente del Gobierno le ha costado entender, aunque parece que ahora se ha dado cuenta. Hace unos días se produjeron las primeras devoluciones tras el último salto a la valla en Ceuta.

--En Extremadura hay algunas localidades que aún no han retirado símbolos del franquismo, entre ellas Guadiana del Caudillo. ¿Cree que debe hacerlo?

--Creo que no debemos estar permanentemente desenterrando el pasado, sino construir el futuro juntos. Es una cortina de humo para no hablar de cómo Sánchez ha llegado a la Moncloa, de las dificultades que tiene para gobernar bajo el chantaje de podemitas, independentistas y batasunos o de la hoja de ruta que le está imponiendo Podemos en materia fiscal y que supondrá una subida de impuestos a todas las familias españolas.