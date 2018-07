Empiezan a comercializarse las primeras 60 hectáreas de la Plataforma Logística

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Primer objetivo: Ahora que estamos en Extremadura, el único objetivo es invertir en Badajoz y si queda algo para la Provincia. Les recuerdo que Cáceres y provincia también quiere inversiones que sean limlpias y no den dinero. No queremos que el único y exclusivo objetivo para Cáceres es llenarlo de agujeritos para aprovecharse "los mineros de fuera". NO A LA INDUSTRIAS COONTAMINANTES Y QUE PERJUDICAN EL MEDIO AMBIENTE.