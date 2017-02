Enero deja 3.665 parados más en Extremadura y 3.749 afiliados menos a la Seguridad Social

No os preocupeis Dña Fátima esta vez le ha rezado a la Virgen del Soterraneo que es de ese pueblo tan bonito que es Barcarrota,y está vez tendremos tegido suficiente para crear empleo.Yo no me explico como nosotros los Españoles podemos elegir a estos personajes politicos,que no arreglan ni lo ya arreglado.En verdad, como un día le pregunta un periodista a D.Migue Celdran.A quien prefiere usted si Zapatero fuera el peor y Rajoy el malo,D. Miguel igual un poco ya mayor contestó al malo.Sinceridad la afinidad politica no actuó.