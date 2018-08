Entra en vigor la ley de parques de ocio, aunque no hay proyectos

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la Ley 7/2018, de 2 de agosto, extremeña de grandes instalaciones de ocio (Legio), por lo que «a partir de ahora los que quieran acogerse a ella tienen la ventanilla abierta para presentar sus proyectos», según el presidente Guillermo Fernández Vara.

A preguntas de los medios, Vara ha valorado la publicación en el BOE de esta norma, la cual regula un régimen jurídico especial y específico para el establecimiento en Extremadura de grandes instalaciones de ocio, así como las actividades económicas que tengan relación con el mismo.

«Me consta que algunos interesados han estado por aquí viendo algunas cosas pero no tengo información en más profundidad», asegura el presidente.

Se podrán acoger al régimen jurídico específico de esta ley las iniciativas empresariales privadas que incluyan un complejo destinado a ubicar actividades de ocio, recreativas, deportivas, culturales, comerciales y hoteleras, además del juego de azar.

Las grandes instalaciones de ocio deberán tener una superficie mínima de trescientas hectáreas, de las que al menos el promotor tenga la disponibilidad dominical efectiva de dos tercios, y una inversión global del proyecto de al menos mil millones de euros. También debe crear un mínimo de dos mil puestos de trabajo directos en las actividades económicas ubicadas en la gran instalación de ocio y la creación de un mínimo de tres mil plazas de alojamiento hotelero son otros de los requisitos.

Una de las sociedades que se barajó que estaba interesada en montar un centro de estas características en Castilblanco (comarca de La Siberia) era Triple Five. Sin embargo, a principios de julio, el portavoz del grupo empresarial norteamericano para Europa, Paul Watson, indicó que la opción de Extremadura «queda descartada al no reunir condiciones adecuadas de comunicación».

Triple Five busca ahora terrenos en Cadiz y en la Costa del Sol para realizar una inversión que podría alcanzar los 3.400 millones de euros. «El negocio tiene que ser rentable, algo que no es posible en Castilblanco. No era el lugar adecuado», declaró Watson al diario Cinco Días.