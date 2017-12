«Es un nuevo atraco de Rajoy» «Se perjudica a la economía regional» «El Ministerio ha hecho de árbitro» «Es necesaria una reunión urgente»

«Si esta resolución recoge las alegaciones que habían hecho las Denominaciones de Origen de Cataluña, va a afectar al cava extremeño», fueron las palabras ayer de la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, María Victoria Domínguez. Asimismo, añadió que la Junta de Extremadura «tiene que poner encima de la mesa la reivindicación de un sector importantísimo para la economía de la región». Por ello, instó a que se pida la celebración de una reunión «urgente» con la titular del Ministerio de Agricultura para «seguir negociando».

Afirma que su grupo parlamentario «no está satisfecho» con la limitación, pero que el Ministerio ha jugado «un papel de arbitro entre dos posiciones distintas, una que abogaba por impedir cualquier crecimiento durante tres años, y otra que quería crecer de forma relevante, en referencia al Consejo Regulador de la DOP Cava y a los empresarios de Almendralejo, respectivamente. La decisión supone un acercamiento importante entre ambas partes», manifestó ayer el portavoz de Hacienda del PP en la Asamblea, Luis Alfonso Hernández Carrón.

«Esta decisión es una decepción para los extremeños, un problema más», indicó ayer el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Álvaro Jaén. «Se perjudica muy negativamente a la economía regional y a un sector que está creciendo y que tiene además buena demanda. Se trata de un problema que no es de la comunidad, pero que al final salpica», agregó. Jaen también apuntó que «confía» en que «la próxima vez, el Consejo Regulador, a la hora de tomar este tipo de decisiones, piense un poco más en los que peor lo están pasando».

Dicen que llegarán hasta el final en los tribunales para ganar la batalla definitivamente «como ya se hizo en los años 80». «Esto es un nuevo atraco de Rajoy, pero el PSOE estará con los agricultores y los productores en esta pelea que no ha terminado», aseguró ayer el portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Valentín García, que mostró gran indignación. «Intuíamos que no querían hacer esto antes de las elecciones catalanas y antes de la Navidad para no amargarle la celebración a algunos del PP en Extremadura», añadió.