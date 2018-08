«Es un pulmón de Europa, no un centro de garrapatas»

«Yo no sé cuál es el ADN de esa garrapata, dudo que sea extremeña. Tampoco conozco el tiempo de incubación. Aquí nunca ha ocurrido nada semejante, te puede morder un lagarto si metes la mano donde no debes, pero algo así... Nunca. Por eso queremos que la consejería de Medio Ambiente investigue y aclare qué ha ocurrido realmente. Porque esto no es un centro de garrapatas, es un pulmón de Europa». Así mostraba su indignación ayer la alcaldesa de Helechosa de los Montes, Julia Sánchez, tras el suceso de esta semana: un cazador de 74 años natural de Ávila moría por la fiebre Crimea-Congo por la picadura mortal de uno de estos animales tras participar en una actividad cinegética en la citada localidad pacense.

«El riesgo existe continuamente, pero es la primera vez que pasa, entonces lo que nos preguntamos es: ¿No vendría la garrapata de otro sitio? No me gusta la imagen que se está dando del pueblo. Aquí conservamos la naturaleza. Helechosa de los Montes (no llega a los 700 habitantes) dispone de 38.000 hectáreas de terreno donde hay muchos cotos de caza privados. Se realizan unas 50 actividades cinegéticas al año. Y eso es un motor para el pueblo», aseguraba esta regidora socialista, que teme que se dañe la economía de su municipio tras lo ocurrido. «Nos tienen que conocer por lo que somos, un paraíso, un vergel, un lugar respetuoso con la Naturaleza, y no se puede crear alarmismo como si esto estuviera plagado de garrapatas», subrayaba.

Una cacería ilegal

Y añadía: «Además, la sociedad de cazadores ya informó del problema que podía existir con este tipo de garrapatas el año pasado, por lo que el colectivo está bien informado».

En este sentido, la alcaldesa de Helechosa de los Montes quiso hacer un apunte: «Esa actividad cinegética donde falleció esta persona se estaba haciendo de manera ilegal, porque estaba fuera de la temporada, porque la caza mayor se desarrolla entre octubre y febrero».

Junto a la indignación, Julia Sánchez quiso mostrar igualmente las condolencias por parte de su pueblo a la familia del fallecido: «El municipio está con ellos en estos momentos de dolor».