Exclusión financiera y falta de competencia

Las autoridades supervisoras europea y española mantienen su objetivo de continuar reduciendo cada vez más el número de entidades bancarias en España a través de fusiones o absorciones, pese que precisamente nuestro país ha sido uno de los que más ha sufrido el recorte del número de entidades financieras y de sucursales desde que estalló la crisis financiera.

Para regiones como Extremadura, ello ha supuesto que nos encontremos en una situación que ya podemos calificar como de ‘exclusión financiera’, pues por mucho que nuestros escasos grandes municipios cuenten con diversificación de entidades y un número razonable de sucursales de estas (parece que no tantas como hiciera falta si nos atenemos a las largas colas que debemos sufrir cuando acudimos a ellas), lo cierto es que un 30% de nuestra población se ve privada de esta posibilidad, siendo ya más de un centenar de municipios los que carecen de cualquier tipo de entidad bancaria.

Una de las causas por las que se llega a esta situación es la obligada transformación de las cajas en bancos producida en los años precedentes, que ha provocado una pérdida de nuestro tejido financiero rural, que no se ha visto reemplazado por las nuevas entidades surgidas de las fusiones-absorciones que, dominadas ya por el capitalismo más salvaje, han ido progresivamente despareciendo de los municipios que no les eran financieramente rentables y a los que hasta entonces se encontraban atadas simplemente por cuestiones sociales y, como no, también políticas.

Algunas de estas excajas han manifestado públicamente que van a mantenerse en las zonas rurales por lo que han denominado ‘responsabilidad con la sociedad’, pero a las pruebas me remito, que los cierres de oficinas continúan y que únicamente los municipios con negocio bancario rentable mantienen lo que conocemos como oficinas tradicionales.

Ante la notoria alarma social producida por una situación que podemos calificar como grave si tenemos en cuenta el envejecimiento de nuestras poblaciones rurales y las distancias a los municipios que cuentan con oficinas bancarias, las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, que son las administraciones que precisamente tienen como competencia la protección de las poblaciones enclavadas ese entorno de pequeños municipios, han planteado sendos planes para paliar la citada exclusión financiera, consistentes, en subvencionar la instalación de cajeros automáticos, la de Badajoz, o ayudas a las entidades financieras que mantengan o instalen sucursales, la de Cáceres, que por aquello del trato personal dicen, justifican el dar, una vez más, dinero público a la banca.

Por su parte, las entidades financieras, ya sean cajas o bancos, para atrapar esos ‘nichos’ rurales de negocio bancario, han optado por soluciones de bajo coste, como son las oficinas franquiciadas a agentes financieros (ofertadas curiosamente a sus propios prejubilados o empleados en excedencia cuasi-obligada), autobuses–oficina o aperturas rotatorias de oficinas.

La única nota quizás positiva a este nuevo estatus, podría ser el relanzamiento de las entidades propias que aún quedan en la región, pues si a nivel nacional los cinco grandes acaparan el 68% de la cuota de mercado nacional (y se prevé se eleve al 85%), basta un paseo por los pequeños municipios para comprobar que son las entidades de la tierra las únicas que compiten ‘de tú a tú»’, mediante oficinas tradicionales, con los grandes.

Pero la pregunta que debemos hacernos es si todo esto basta para lograr que Extremadura salga de su exclusión financiera, y en mi opinión la respuesta es que NO.

El motivo es que ésta se produce no sólo por la ausencia total de sucursales, sino también por la falta de una competencia amplia donde poder elegir, a lo que se une la generalizada reducción de todas las entidades nacionales de recursos materiales y humanos destinados a una región como la extremeña, que cuenta con una población muy envejecida, con escasa cultura financiera y dispersa en 41.634 kilómetros cuadrados.

Pero es que no seamos ingenuos, las entidades financieras no van a acudir a nuestra región por pequeñas subvenciones, ni tampoco por ‘responsabilidad social’, ni tan siquiera porque se les obligue normativamente (si alguien se atreviera a ello), pues únicamente lo van a hacer si existe lo que ellas denominan ‘negocio bancario’ y esto sólo lo da una economía próspera, tejido empresarial, aumento de población con empleo estable, mayor tasa de ahorro, etcétera.

Y mientras esto no suceda, muy aunque me pese, la única solución que nos queda es la que, con algunos matices legales de defensa del usuario, propugna la AEB, esto es, el establecimiento de esquemas cooperativos entre entidades que permitan la provisión de servicios básicos, que permitan por ejemplo el flujo de dinero efectivo (por supuesto sin costes repercutidos al usuario) y la digitalización del sector y de la propia región, de forma que se permita al usuario elegir entre todo el abanico de entidades financieras que legalmente operen en nuestro país, pero con el matiz de todo ello ir precedido de un amplio proceso de ‘culturización financiera’, adaptado a todas las edades y niveles culturales, que deben promover las administraciones públicas (como dice el proverbio chino: «Dame un pez y cenaré esta noche, enséñame a pescar y cenaré siempre»).