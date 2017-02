Extremadura cree que el Gobierno utiliza las oposiciones para docentes para presionar en los presupuestos

La consejera de Educación y Empleo de Extremadura, Esther Gutiérrez, considera que el Gobierno central está utilizando las oposiciones para los cuerpos docentes para "presionar" de cara a los presupuestos generales de 2017.

"La debilidad de este Gobierno central se demuestra aquí", ha incidido la consejera, quien entiende que el Ejecutivo "ha jugado políticamente" con las oposiciones.

La Mesa Sectorial de Educación de Extremadura se reunirá mañana con carácter extraordinario tras el anuncio del Ministerio de Educación de no convocar oposiciones para los cuerpos docentes, pues Hacienda considera que, al no haber presupuestos generales del Estado, no hay tasa de reposición, lo que impide la convocatoria.

Gutiérrez ha apuntado que "todo parece indicar que esto no se puede llevar a cabo", en alusión a las oposiciones, si bien ha precisado que la decisión extremeña ante esta situación se adoptará en la mesa sectorial.

"No tendría ningún sentido ir en contra" de la decisión ministerial "porque estaríamos realizando una convocatoria ilegal", ha añadido Gutiérrez, quien ha remarcado que, de llevarse adelante, "no le haríamos ningún favor a los opositores, interinos o no interinos".

"Si hay un proceso selectivo que no va a tener validez, pues no tendría sentido", ha incidido.

La consejera ha lamentado "la demora y la falta de delicadeza" del Gobierno central hacia las comunidades autónomas, pues, en su opinión, el Ministerio de Educación "ha estado enredando y agotando los tiempos".

A su juicio, el Gobierno podría haber hecho un real decreto ley para establecer una tasa de reposición de cara a estas oposiciones.