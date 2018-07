Extremadura es la cuarta región de España con mayor número de ninis

La comunidad de Extremadura se sitúa como la cuarta región con mayor proporción de ‘ninis’ entre sus jóvenes, del 16,2 por ciento. Sin embargo, la región reúne la peor combinación con una probabilidad de encontrar primer empleo notablemente inferior a la media.

El porcentaje de ‘ninis’, como se conoce popularmente al colectivo de jóvenes de entre 16 y 19 años que ni estudia ni trabaja, en Extremadura es casi cuatro puntos superior a la media nacional, que se sitúa en el 12,6 por ciento.

En el conjunto nacional, este colectivo de ‘ninis’ ha tenido una reducción constante, sin embargo, en el último año apenas ha descendido. En el primer trimestre de 2017 se registraron 511.832 ‘ninis’, mientras que en el mismo periodo de 2018 se han registrado 511.696, una diferencia de solo un 0,03%, según ha informado Asempleo.

Este colectivo se compone de los jóvenes ‘ninis’ parados y los inactivos que no estudian ni trabajan. Estos frenos en la reducción del grupo vienen por el aumento de inactivos. Este dato, para el director de gabinete técnico de Asempleo, Alejandro Constanzo, es «más preocupante», ya no es que no estén trabajando, sino que tampoco se están formando y por tanto se les están ampliando la dificultades para acceder al mercado laboral.

La crisis económica y la tasa de abandono educativo temprano son dos variables inversas, ya que desde 2008 hasta la actualidad esta tasa ha tenido datos muy positivos reduciéndose desde el 31,7% en 2008 al 18,3% en 2017. Sin embargo, estas cifras siguen estando a una diferencia de 7,7 puntos con respecto a la media de la UE (10,6%) y alejadas del objetivo de la Unión Europea para 2020, que establece que la tasa debe situarse por debajo del 10%.

La tasa de desempleo juvenil sigue reduciéndose. En 2013 el 55% de los jóvenes estaban parados, cifra que se reduce a 38,6% en 2017. Sin embargo, esta última se sitúa más de 20 puntos por encima de la cifra que representaban en 2007, antes de estallar la crisis.

La probabilidad de que los jóvenes accedan a un empleo es otro índice que continúa aumentando. La modalidad del contrato temporal es la principal responsable de aumentar esta probabilidad en 9,4% frente al 0,4% de los contratos indefinidos, en el primer trimestre de 2018. Los sectores de comercio, reparación y hostelería absorben a uno de cada tres jóvenes. De hecho, estos sectores incorporan al 37% de los jóvenes a su primer empleo.