Extremadura fala portugués

Están vendiendo la moto como si todos esos estudiantes de portugués lo hacen como opción libre cuando, no todos pero sí la mayoría, lo hacen por "inducción". Acuerdos políticos entre la Junta y el gobierno portugués para incentivar y promocionar el portugués hasta tal punto que ya están sustituyendo el francés como segundo lengua extranjera por el portugués. Nosotros siempre distintos y mejores que el resto del mundo: Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Austria, Italia, Rumanía, Chipre, el resto de España e incluso PORTUGAL optan al francés como segunda lengua extranjera por el francés, pero nosotros que somos más listos que nadie y nos viene bien para fardar a la hora de pedir un café y unos pastéis de nata y luego te respondan en español. Esas mentes lúcidas políticas que en lugar de mirar por el interés del alumnado dicen que es mejor que formar nuestros alumnos en un idioma europeísta que van a hablar la mayoría de los europeos junto con el inglés. Y esto por no hablar con el trato de favor y discriminación que se está haciendo a profesores y la propia asignatura de francés y de forma indirecta limitar lo que queremos los padres que estudien nuestros hijos pues ya hay centros donde no puedes matricular a tu hijo de francés. Digo todo esto con todo el respeto a nuestros vecinos que los considero en general con un trato excelente hacia nosotros. Pero eso no quita que sea lo mejor o no para nuestros hijos.