Extremadura se movilizará de nuevo por un tren digno si Fomento no cumple

"Esperaremos a los meses de mayo, junio y julio para saber si los puntos críticos establecidos por Adif, que son las licitaciones para la doble vía Plasencia-Cáceres, los accesos a las estaciones de Plasencia y Cáceres, y los edificios y la electrificación; si eso se adjudica en tiempo y forma, podrán cumplir; si no se cumplen los plazos saldremos a la calle igual que lo hicimos el 18 de noviembre; que a nadie le quepa la menor duda". Así lo ha manifestado esta mañana la consejera de Política Territorial, Begoña García Bernal, tras la reunión del Pacto por el Ferrocarril, presidida en Mérida por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. "No hay ninguna laxitud ni con el ministerio ni con ningún gobierno, porque estamos para defender los intereses de la ciudadanía". El Ejecutivo regional avala el pacto y las actuaciones acometidas hasta el momento por el Ministerio de Fomento, pero estará vigilante de que esas próximas obras importantes se cumplan tal y como están fijadas en ese pacto social y político.

Sin embargo, la consejera ha recalcado que "nadie puede pretender que después de décadas de olvido, ahora de repente todo se arregle". A este respecto, avala las actuaciones que en estos momento está llevando a cabo el ministerio tanto en para el tren de altas prestaciones como en el red convencional, pero ha insistido en que si no se llevan a efecto "en tiempo y forma" esas actuaciones fijadas en el pacto, habrá de nuevo movilizaciones.

En este sentido, desde CCOO y UGT ya han mostrado su intención de movilizarse si lo contemplado en ese pacto social y político por el ferrocarril no avanza. Además, consideran "insuficiente" la inversión del Gobierno central en infraestructuras ferroviarias fijadas para este año en los Presupuestos Generales del Estado (casi 270 millones de euros).

Por parte de los partidos políticos integrantes del pacto, Podemos se ha mostrado muy crítico tras la reunión de esta mañana, y advierte que "no volverá" a ninguna cita más porque "el pacto se está demostrando inútil", y reclama que "se incorporen al pacto otras organizaciones sociales que están luchando por un tren digno". Por eso, "no volveremos a una reunión si este pacto no es realmente social y deja de dar la espalda a quienes reclaman un tren digno para Extremadura".

Sin embargo, para el PP, la reunión de esta mañana ha sido "muy positiva" porque "hemos conocido con fechas las actuaciones que se están haciendo en Extremadura y eso quiere decir que hay un compromiso muy importante del Ministerio de Fomento con Extremadura", ha indicado el presidente de los populares extremeños, José Antonio Monago.

Por parte de Ciudadanos, las reuniones son positivas para conocer cómo se está desarrollando el pacto, pero considera "insuficientes" las inversiones y "ha sufrido un parón desde el punto de vista social tras la manifestación". A su juicio, "hay cierta condescendencia con lo que nos está contando el Gobienro", ha asegurado María Victoria Domínguez al salir de la reunión en la sede de Presidencia en Mérida.