Extremadura pierde 100 millones al año y no genera 5.000 trabajos por no tener AVE

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Coño Monago y esto no lo pudiste hacer hace cuatro dias.Qué los Extremeños no queremos un AVE,queremos un tren como Dios manda hipócritas personajes plitiqueros. DESDE QUE LAS POLÍTICAS LAS LLEVA EL AVILA Y EL ALBARRAN..Y EN FCC EL QUE EL DÍA QUE PRESENTARON LOS CAMIONES A LAS AUTORIDADES.EL VA Y DESTROZA EL TREN TRASERO DE LUCES.PERO EN LAS DERECHAS EL QUE NO VALE,PARA ENCARGAO. TE ACUERDAS CUANDO TE PUSIERON EL H....D......A.