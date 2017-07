Extremadura plantea a Adif que la situación del tren es "insostenible"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

¿Por qué algunas comunidades son capaces de imponerse a los gobiernos de turno y así alcanzar los servicios que necesitan, y otras, como la nuestra, soportan año tras año, las falsas promesas de los políticos sin plantear el menor problema y, por consiguiente, seguir siendo la más atrasada y deprimida del país? ¿Nuestra idiosincracia? ¿Nuestros políticos que también son extremeños y les adornan las mismas "virtudes"? ¿O es que no merecemos un trato mejor porque no aportamos nada? ¿Alguien me lo puede explicar?